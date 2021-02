Cayetana Álvarez de Toledo: "Pablo Casado será incapaz de reconstruir el constitucionalismo"

La exportavoz parlamentaria del Partido Popular y diputada, Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado duramente el líder del partido, Pablo Casado, tras la debacle en las elecciones catalanas de este domingo, considerando que "será incapaz de reconstruir el constitucionalismo". Dos días después de las elecciones en las que el PP no ha superado los tres diputados en el Parlament, uno menos de los que consiguió en 2017, Álvarez de Toledo alza la voz, en tono muy duro, y dispara contra la dirección del partido.

"Hemos pasado de proclamarnos el partido de las banderas en los balcones a equiparar la bandera constitucional con la estelada, que es la bandera que se agita contra las libertades de la otra mitad. Ha quedado acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español", ha dicho Álvarez de Toledo en entrevista al periódico El Mundo.

La exportavoz ha descartado también la tesis del partido en la noche electoral de que la culpa de los malos resultados sea del "juego sucio hecho por Bárcenas" y sus declaraciones ante el tribunal, como afirmó Teodoro García Egea en la noche electoral, a quién tampoco salva de sus críticas.

"La responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro, no es de la abstención. Incluso en mi opinión ni siquiera es de Teodoro García Egea, cuya gestión del partido deja muchísimo que desear. La responsabilidad es del líder del partido. Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él", ha dicho de forma tajante.