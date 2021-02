Bernat Dedéu, el filósofo 'indepe' que llama "estafa" a Junts y ERC y considera a España "una democracia"

Es más independentista que Puigdemont, pero no tacha a España de "Estado franquista y opresor". Es más independentista que Torra, pero no sueña con un nuevo gobierno de Junts y ERC. Es más independentista que Rufián, pero llama "mártires llorones" a los separatistas encarcelados. Se llama Bernat Dedéu. Es filósofo y escritor.

¿Cómo se resuelve la ecuación? Con esta carambola. Dedéu "sí" es independentista y el resto de los mencionados "no". O eso es lo que él mismo tratará de explicar a lo largo de una entrevista con este periódico.

Colaborador de El Nacional, preboste mediático de la nueva patria catalana, se ha convertido en una pesadilla para el Govern. Hasta el punto de haber sido purgado de algunas tertulias por la Generalitat. Nació en el Eixample de Barcelona, se define como "liberal" y completó su formación en Nueva York.

La conclusión de Dedéu podría resumirse así: Junqueras y compañía son unos "estafadores" y un "chollo para España". "Ninguno de ellos contempla siquiera declarar de verdad la independencia", asevera.

-Usted sostiene que este domingo no se presenta a las urnas ninguna opción "verdaderamente independentista". ¿Lo dice en serio?

-Por supuesto. Junts y ERC han renunciado a la independencia. No es una opinión, sino un hecho. Las promesas de Mas, Puigdemont y Torra no se han cumplido. La Ley de Transitoriedad, la del referéndum... Uno tiene que ser muy creyente para pensar que son independentistas. Nos han mentido tanto... ¿Por qué no van a volver a hacerlo?

-Pero de ahí a excluirles del independentismo... Han hecho muchos méritos para merecer el adjetivo.

-La política no es tanto lo que eres, sino lo que estás dispuesto a hacer. No es lo mismo defender los derechos homosexuales en Chueca que en Irán. Como dice mi abuela, el movimiento se demuestra andando. Entre la obediencia y la emancipación, han optado por lo primero.

-¿Y la cárcel?

-Porque el martirologio está en nuestro ADN. Ya pasó con Companys. Prefieren la cárcel a liberar a su país. Prefieren asegurarse en la Historia lo que creen que es un papel de héroes. Tendremos que ir al psicólogo. El procés era falso.

España tiene que estar muy tranquila; desbarató el procés con un juicio y una carga policial

Dedéu insiste en que "España tiene que respirar muy tranquila" porque el Gobierno "consiguió desbaratar el procés con un juicio y una carga policial de medio día". Dedéu se ríe. Se carcajea, dice, cuando lee en los periódicos de Madrid expresiones como "el órdago del independentismo" o el "desafío de los separatistas".

Cuando se le pide que brinde calificativos a los gerifaltes de la secesión, no dista demasiado de sus adversarios "unionistas", su peor enemigo. Fíjense en cómo habla de Quim Torra: "Tendría que estar metido dentro de sus sábanas. No tiene vergüenza. Su desobediencia es de Playmobil".

Dedéu es uno de esos tipos que encuentra el placer en la incredulidad de sus interlocutores. Escribe a contrarreloj para generar desconcierto. Dice, por ejemplo, que lo mejor para la tierra prometida es "una victoria electoral de Salvador Illa".

-¿Disculpe?

-Sería fantástico. Si Illa gobernara, fracasaría en el enésimo intento de convertir Cataluña en una sucursal de Madrid. Mientras tanto, los independentistas, fuera del poder, podrían regenerar las bases de una partitocracia muerta.

Los ataques a Vox

Ahí va la prueba del algodón. ¿Condena Dedéu los ataques violentos contra miembros de Vox en las calles de Cataluña? "Puedo llegar a empatizar con esa reflexión del antifascismo de que las tesis violentas, en ocasiones, se combaten con violencia. Y Vox puede generar violencia social".

Entonces, ¿los justifica? "La violencia puede ser sabia y valer para algo, pero también puede ser estúpida. En el caso de Vox en Vic sólo sirvió para satisfacer el ego antifa de cuatro pelados. Abascal buscaba eso. Han conseguido que Vox vaya a tener más diputados en el Parlament. La violencia sólo es justificable si sus medios nos llevan a una situación más inteligente".

-No hemos visto a diputados de Vox dando palizas a quienes no piensan como ellos.

-Yo no actuaría violentamente contra ningún representante político. No funciona. Vox, además, guste o no, es un partido legal. Fue una violencia gratuita y contraproducente.

-Oiga, usted es filósofo. No deja de ser paradójico: los autoproclamados antifascistas apedrean a quien no piensa como ellos.

-Hablamos del fascismo con cierta ligereza y no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy. Intento ser riguroso. No me gusta emplear esos términos. Todos nos haríamos un favor si dejáramos a un lado las comparaciones históricas. Nuestro presente tiene singularidad propia.

Los medios y la universidad

-¿Qué piensa de TV3?

-Es complejo. Se trata de una televisión pública, que como todas las televisiones públicas sufre un problema de credibilidad y sobredimensionamiento. Nació como un proyecto nacionalista. No existe la neutralidad. Tampoco las teles para todos. También hay más presencia del españolismo en las cadenas generalistas.

-TV3, precisamente por ser pública, es la tele de todos los catalanes. También de los no nacionalistas.

-Pero esos votantes a los que usted se refiere nunca mirarán TV3 porque no conectan con el imaginario que allí se emite.

Dedéu reconoce que en Cataluña existe un ecosistema mediático que castiga a quien no comulga con el nacionalismo gobernante. Aunque matiza: "Eso sucede en los medios tradicionales, pero no en los nacidos recientemente. Hay plataformas, por supuesto, donde se puede opinar libremente".

-Usted estudió Filosofía en una universidad catalana. ¿Qué opina de las agresiones a alumnos no nacionalistas?

-Yo estaré siempre a favor de que los estudiantes, cualquiera que sea su ideología, puedan expresarse. Si Hitler da una conferencia, iré a escucharle.

La independencia

Después de todo lo escuchado -o leído- surgen dos preguntas: ¿qué pretende, entonces, Bernat Dedéu? ¿Una independencia a cualquier precio? ¿Existe en Cataluña un electorado que comparte una postura similar?

"Ese electorado existía el 1-O porque la gente salió a votar en el referéndum y puso su cuerpo ante la policía. Para mí fue clarísimo. Pero es verdad, esa pregunta ahora es muy interesante. Podrán responderla las elecciones de este domingo", contesta.

¿Qué propone Dedéu? "Antes que cualquier otra cosa, debemos lograr un sistema en el que los electores puedan auditar a los diputados. Cada día que nos alejamos del 1-O, también nos alejamos de la independencia".

-No me queda clara su propuesta.

-El 1-O yo habría trazado un plan de control del territorio y un plan de alianzas internacionales.

-Si Cataluña se independiza, no le importará que, a continuación, Girona, el barrio del Raval o la Barceloneta quieran hacer un referéndum para independizarse también.

-Hasta el momento, ninguno de esos colectivos se ha determinado como nación.

-Esa pregunta, que puede parecer satírica, no lo es. ¿Qué sucede en una hipotética Cataluña independiente si luego Tarragona quiere marcharse? Una Constitución es el marco que sostiene la convivencia y el Estado de Derecho.

-No creo que en un Estado catalán la Constitución difiriera mucho de la de 1978, que ha sido el marco que más libertad ha dado a España. En cualquier caso, si el españolismo abraza los referéndums como medio para acercar a los ciudadanos los procesos de decisión, estaré encantado.

-¿España es un "Estado opresor y franquista", como dicen Puigdemont y compañía?

-Eso es una sandez fruto de la ignorancia, especialmente preocupante porque ellos sí vivieron el franquismo. Nos guste o no, España es una democracia, perfectible, pero una democracia. Por eso es tan difícil para Cataluña independizarse. Si fuera un Estado totalitario, sería mucho más fácil.