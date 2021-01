Carmen Calvo: "Desde que Sánchez es presidente el precio de la luz se ha abaratado un 40%"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el precio de la luz "se ha abaratado un 40%" desde que gobierna Pedro Sánchez, y que los máximos diarios alcanzados en el mercado mayorista en mitad de esta ola de frío son "una situación de pico como en toda Europa".

En una entrevista en el Canal 24 horas, Calvo ha señalado "desde que Pedro Sánchez es presidente se ha abaratado la luz y en esa línea vamos a seguir". En ese sentido, la vicepresidenta primera ha indicado que el Ejecutivo trabaja con el "firmísimo propósito" de "proteger a las zonas frágiles de la pobreza energética", "apostar por las energías renovables" e "iniciar un camino para empezar a trabajar en cómo va a ser la nueva facturación de la luz".

Inviolabilidad del Rey

Preguntada sobre la renovación de la Corona que prepara el Gobierno, Calvo ha sostenido que el tema de la inviolabilidad del Rey Felipe VI es un asunto que "se puede abordar perfectamente", si bien ha dejado claro que es algo que debe hacerse con consenso y ha confiado en contar con el apoyo del PP, aunque ha descartado el apoyo de Unidas Podemos, su socio de Gobierno.

Para esa reforma, Calvo ha dejado claro que necesitará consenso y en ese sentido ha confiado en contar con el apoyo del PP, aunque ha descartado el apoyo de Unidas Podemos, su socio de Gobierno.

Así pues, ha dejado claro que "no será con prisas, ni con estridencias" pero sí "con el consenso que nos gustaría tener", en particular de los partidos que como el PP no son republicanos, como es el caso de Podemos, su socio de coalición.

Illa, ministro y candidato

Sobre un posible aplazamiento de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, Calvo ha dicho que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, seguirá siendo también candidato del PSC a la Generalitat. "En todos los sistemas electorales de las democracias europeas", ha señalado Calvo, asegurando que Illa "estará hasta el último momento que le corresponda dedicado a la responsabilidad que le ha tocado y será nuestro candidato en las condiciones de legalidad estricta".

"¿A los demás candidatos se les va a preguntar esto?", ha contestado, apostillando que "todos los demás candidatos con cargo público se van a quedar con sus cargos públicos porque eso es la legalidad". "Yo misma he sido ministra en funciones y cabeza de lista en mi provincia. Lo que ha debajo es otro debate", ha zanjado.

Ajustes en el Gobierno

Eso sí, cuando ya arranque la campaña electoral, "es evidente que habrá que cubrir ese ministerio", ha explicado Calvo. "El presidente tiene previsto hacer algún ajuste puntual para esa situación", ha dicho, sin aclarar si la crisis que provoca la salida de Illa supondrá algún otro cambio en el gabinete de Pedro Sánchez.

"Bueno, eso lo decide él, se hará un ajuste con la salida de Illa".