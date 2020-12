Cataluña hará fuerza con Madrid frente a Illa: cenas de 10, toque de queda a la 1:30 h y sin cierre de CCAA

Cataluña no está de acuerdo con la totalidad del plan del Ministerio de Sanidad para la Navidad y hará presión junto a la Comunidad de Madrid para que el toque de queda comience a las 1:30 horas en Nochebuena y Año Nuevo -a lo que Salvador Illa podría dar el visto bueno- y permita que no haya cierre perimetral en las fechas navideñas. De no ser así, la Generalitat ya he dejado claro que Cataluña aplicará su "propio" plan de Navidad.

Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, apenas unas horas antes de la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde se hablará de esta cuestión y se prevé que se llegue a un acuerdo común para todas las comunidades.

Cataluña insistirá, como hará también Madrid, en que las reuniones sean de 10 personas, algo que Sanidad está dispuesto a aceptar tras proponer cenas de Nochebuena y Nochevieja de seis.

Sobre el toque de queda, establecido a las 22:00 horas, la Generalitat quiere flexibilizarlo en Nochebuena y Año Nuevo y que se extienda hasta las 1:30 horas, igual que defenderá el Ejecutivo de Ayuso. Además, plantean que en la noche de Reyes el toque de queda se retrase una hora, hasta las 23:00.

'Cierre' toda la Navidad

Sobre el cierre perimetral, Sanidad pretende que se mantenga durante toda la Navidad -del 23 de diciembre al 6 de enero- salvo para aquellos que tengan familiares en otra comunidad autónoma, a los que se permitirá desplazarse para "reagruparse". Por tanto, esta tarde se planteará esta idea y la prohibición de salir de una región para reunirse con amigos o irse de vacaciones. Sanidad quiere que sean las CCAA las que decidan sobre esos reagrupamientos.

Cataluña descarta por completo esta opción y levantará el confinamiento perimetral y comarcal a partir del lunes 21 de diciembre. Por tanto, se podrá salir y entrar con total libertad en plena Navidad.

Tanto Madrid como Cataluña están alineadas en lo referente a las reuniones de Navidad. Ya la semana pasada, el equipo de Ayuso trasladó a Sanidad elevar a 10 el número de personas en los encuentros familiares y de un máximo de tres grupos de convivientes para los días 24, 25 y 31 de diciembre y los días 1 y 6 de enero. También retrasar el toque de queda a la 1:30 horas.

Sobre el cierre perimetral, este miércoles el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha considerado que "a lo mejor" este planteamiento del Gobierno "no debería ser tan restrictivo" porque "tampoco se ha demostrado una clara eficacia de la medida".

Cada CCA tiene un plan

Cataluña y Madrid no son las únicas que desvían del plan de Navidad del Gobierno. Las comunidades autónomas discrepan sobre el número máximo de personas por reunión, el toque de queda o los confinamientos perimetrales.

Castilla y León ha sido la primera región en mostrarse práticamente en sintonía con Sanidad. Su planteamiento será mantener el cierre perimetral y reuniones de seis personas.

País Vasco, por ejemplo, planteará levantar el confinamiento de toda la región y sus municipios sólo los días clave de Navidad (24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero), reuniones de 10 y el toque de queda a la 1:00 horas, como propone Sanidad. Navarra también tiene un plan similar: encuentros entre seis y 10 personas de dos unidades familiares y restringir la movilidad nocturna a partir de la 1.00 horas.

Murcia llevará a la Interterritorial de esta tarde reuniones de 10 y ampliar el toque de queda, aunque por ahora se desconoce qué pasará con el confinamiento perimetral que hay vigente en toda la comunidad.

Galicia introducirá dos nuevas variantes: que los niños hasta 14 años no cuenten como adultos y "familias burbuja". Alberto Núñez Feijóo es partidario de tener en cuenta "unidades familiares" en vez de personas que se reúnan. "Seis personas de tres familias diferentes tienen un mayor riesgo de contagios que 12 personas de dos familias distintas", ha dicho esta semana.

El resto de comunidades (Cantabria, La Rioja, Asturias, Extremadura...) optan por una coordinación entre regiones para evitar que haya 17 Navidades diferentes y esperarán, algunas de ellas como Andalucía o Aragón, a después del puente para anunciar medidas restrictivas en función de los datos epidemiológicos.