Ábalos se desmarca de los ataques de Podemos a Felipe VI: "Al Rey no se le debe tocar"

"Yo creo que al Rey no se le debe tocar". La frase de José Luis Ábalos fue una contundente respuesta a los ataques de Podemos a Felipe VI celebrando que no acudiera a Cataluña para la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.

Unas palabras tajantes del ministro de transporte pero sueltas, eludiendo entrar más al tema de los comentarios de Alberto Garzón y Pablo Iglesias Iglesias sobre el monarca. Si quiso señalar que su socio de Gobierno "puede tener posiciones particulares pero al final actúan con la lealtad debida".

Más estricto fue, durante una entrevista en La noche en 24 horas, con el PP, alegandoque "lo que no puede ser es que haya imposibilidad de renovar los órganos porque el PP se opone a ello". "No me molesta el debate, el problema es subvertir las instituciones cuando a uno no le viene bien", ha afirmado.

Hablamos con José Luis Ábalos (@abalosmeco), ministro de Transportes, sobre cuándo se podrían producir las elecciones en Cataluña:



"Yo creo que el único condicionamiento es la cuestión sanitaria, no debería haber ningún otro"#LaNoche24h



Ábalos ha defendido la decisión de que el Rey no asistiera: "Hay que recordar que el Rey necesita siempre el refrendo del Gobierno. Es el Gobierno el que dirige la política del país".

Ha mostrado su apoyo a la figura de Felipe VI y la monarquía explicando que "todas las sociedades necesitan una representación que ampare y que acoja".

Sobre la inhabilitación de Torra, "un fallo que no sorprende", ha aseverado que son necesarias elecciones y que "el único condicionamiento es la cuestión sanitaria, no debería haber ningún otro".

Responsabilidad en Madrid

El ministro ha valorado la situación de la pandemia en Madrid manifestando que no pretenden "quitar la responsabilidad, que a veces parece que es lo que quieren, porque no son capaces de tomar medidas".



"Es contradictorio pedir al Gobierno que ejerza la responsabilidad y al mismo tiempo negársela", ha criticado, lamentando un doble juego del Partido Popular.