Ana Pastor siente "verdadero bochorno" por la gestión del Gobierno: "Debe tomar el mando"

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y vicesecretaria de Política Social del PP, siente "bochorno" por la actuación del Gobierno en esta segunda embestida del coronavirus y critica que asuma un papel de "narrador" y no haya a estas alturas protocolos claros y únicos en todo el territorio.

"Soy médico antes que político y hablo con mis compañeros y sentimos verdadero bochorno", ha dicho la exministra de Sanidad en relación con la gestión frente a la Covid-19. A su juicio, Alemania es un ejemplo de cómo un estado descentralizado puede combatir la pandemia eficazmente con una "política común", mientras que en España, lamenta, no la hay ni para hospitales ni para colegios o institutos.

"El Gobierno debe llevar el mando y asumir que no es narrador. Está bien que todos los días nos cuente la evolución de los casos, pero no es su función", ha continuado. "A nivel institucional, que nadie quiera quitarse de en medio, no es una buena solución por las personas hospitalizadas, por las muchísimas que han fallecido y por los profesionales sanitarios, que están agotados".

🔴DIRECTO | Entrevista a @anapastorjulian, vicesecretaria @populares



"Independientemente de que las autonomías tengan las competencias sanitarias, la gestión de la pandemia le corresponde al Gobierno y es quien tiene que estar al frente"



▶️ https://t.co/JeoxxEItls pic.twitter.com/3EWbq06TpA — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 24, 2020

Indulto al 'procés'

Preguntada por la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso en la preocupante situación de la Comunidad de Madrid, Pastor valora que la presidenta regional "está haciendo todo el esfuerzo posible por limitar los efectos del virus".

Ya sobre la actualidad política más allá de la pandemia, Pastor ha criticado que el Gobierno "haga otro favor a los separatistas" informando de que tramitará los indultos de los presos del 'procés' a partir de la semana que viene. Sabe la dirigente que es obligación del Ejecutivo hacerlo, pero no entiende ni el momento ni el escenario.

"Todos estábamos allí -en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control de este miércoles- y no se entiende que usted -en referencia al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo- haga el anuncio y se lo diga a la señora Laura Borràs en una interpelación; que le diga 'estén tranquilos, que ya lo estamos tramitando'".

Para Pastor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vende parte importante de nuestro modelo democrático a cambio de apoyo" para los Presupuestos.