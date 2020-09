Rufián asume que Moncloa pactará con Cs y renuncia a negociar mientras Arrimadas esté en la mesa

Mesa de Gobiernos antes que Presupuestos. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado este jueves en la rueda de prensa tras su visita en Moncloa que hay voluntad entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno de la Generalitat para volver a reunir este septiembre la mesa de diálogo. Debe ser "efectiva, útil" -ha dicho- con el fin de apremiar al Gobierno de coalición a buscar resultados para Cataluña más allá de la "imagen" de deshielo entre administraciones.

No ha sido hasta en el turno de preguntas que el portavoz nacionalista ha contestado que "también se ha hablado de Presupuestos". Y ha lanzado su órdago contra Ciudadanos: "Es falaz que los Presupuestos no tienen ideología. Es tramposo decir que da igual si son con un partido de derechas como Ciudadanos o con un partido progresista como ERC". "No es lo mismo Ciudadanos que ERC".

Rufián ha apelado a Unidas Podemos cuando ha hablado de la "incomodidad" y "antinaturalidad" que les debería suscitar la presencia de Cs en las negociaciones de las cuentas públicas. "No siempre la opción más sencilla y fácil es la buena". Como ejemplo ha puesto que "no es lo mismo" pactar cuestiones relativas a Sanidad o Igualdad con su partido que con el de Inés Arrimadas.

"Cs es la muerte de este Gobierno"

"Cs lo único que te va a pedir son más banderas", ha añadido. "Comporta políticas regresivas, recortes e incomodidades" y ha advertido a los de Pablo Iglesias que significará a la larga "la muerte de este Gobierno".

Sin embargo, y con el clima preelectoral que se respira en Cataluña, Rufián no ha querido dejar en manos de Carles Puigdemont la bandera del "conflicto político". En este sentido, el primer punto en su agenda política es que el Ejecutivo de coalición esté dispuesto a abordar la cuestión territorial.

En esta materia, ha dejado clara la aspiración de ERC: "un referéndum" y la "amnistía" de los políticos condenados por sedición. Pero ha rebajado dichas aspiraciones a un acuerdo de mínimos que pase por reiniciar el "diálogo" tras la pandemia y a "encontrar una solución al conflicto político".

Rufián ha mantenido la línea impuesta desde Lledoners por Oriol Junqueras. El líder de ERC ya avisó ayer en una entrevista en Europa Press de que no iban a respaldar unos Presupuestos donde también estuviera la formación naranja.

Al mismo tiempo, volvió a reivindicar la mesa de gobiernos como única salida al "conflicto político"."Nuestros conciudadanos y conciudadanas reclamaban diálogo ysit and talk, ¿no?", aseveró.

Junqueras también dejó claro su opinión de que la estrategia de confrontación de todavía sus socios de Govern está destinada a "perder". Por esta razón, su objetivo es sentar al Gobierno de Sánchez en una nueva reedición de la Mesa de Gobiernos. Y, al mismo tiempo, dar portazo a unos Presupuestos que cuenten con Cs.