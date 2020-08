El 60% está en contra de que Juan Carlos goce de inviolabilidad y el 51% ve razones para juzgarle

El Tribunal Supremo ha rechazado imponer medidas cautelares contra el rey emérito Juan Carlos y evitar su salida de España, porque no tiene ninguna causa pendiente en España. Lo único que hay es unas diligencias de la Fiscalía suiza en manos de la del Alto Tribunal, que debe dilucidar si hay indicios de delito, si en caso de haberlo ha prescrito y si, de cualquier modo, la especial protección que le otorga la Constitución Española al jefe del Estado ampara esos presuntos actos.

Pero más allá de lo que diga la Carta Magna, una gran mayoría de españoles, hasta el 60,4%, cree que la inviolabilidad no debe seguir protegiendo los hechos ocurridos cuando el exmonarca aún lo era. Según la encuesta de Sociométrica para EL ESPAÑOL, sólo el 35,4% de los ciudadanos creen que, tras haber abdicado la Corona en su hijo Felipe VI, los posibles delitos de Juan Carlos deben seguir siendo imperseguibles.

Pero hay una gran división por partidos en todo lo que tiene que ver con la polémica que estalló con las exclusivas de este periódico a propósito de la estructura que el Emérito ordenó montar en Suiza para esconder los 100 millones que le dio, "a modo de regalo", el rey saudí en 2008. Así, dos tercios de los votantes del PP (66,2%) y de Vox (66,5%) sí quieren mantener esa inviolabilidad.

Abrumadoramente, los socialistas (83,9%) opinan justo lo contrario y, junto a la inmensa mayoría (91,7%) de los simpatizantes de Unidas Podemos, abogan por desproteger al padre del Rey. Por su parte, los votantes de Cs están divididos en mitades (un 48,1% apuesta por ampararlo y un 48,7% prefiere que se pueda investigar).

Sin embargo, por grupos de edades no hay división. Sin embargo, sí queda claro que frente a los negocios posiblemente oscuros de Juan Carlos hay menos permisividad entre los más jóvenes (76,2%) que entre los jubilados (50,8%), pero todos optan por que se levante la inviolabilidad.

En todo caso, pasada la abdicación, Juan Carlos dejó de gozar de esa protección legal. Sí está aforado ante el Tribunal Supremo, que sería el órgano que debería instruir y juzgar su caso, si es que llega a la conclusión de que hay materia delictiva posterior a 2014 que dilucidar en vista oral. Y a la luz de las revelaciones y los documentos publicados por EL ESPAÑOL, más de la mitad de los españoles (un 51,1%) está convencida de que hay materia para que el antiguo Jefe del estado vaya al banquillo por hechos posteriores a su abdicación.

No lo cree así un tercio de los ciudadanos (33,5%) ni tampoco los votantes de PP y Vox -de nuevo-, que en un 58,6% y un 64,1% respectivamente opinan que no hay caso Juan Carlos. Nuevamente, hay división entre los simpatizantes de Cs (un 36,8% ve materia, un 30% no), frente al 67,1% de los socialistas y el 91,7% de los votantes morados que están convencidos de que el ex Jefe del Estado debe ir a juicio.

También, prácticamente la mitad de los españoles querría que Juan Carlos acabase siendo juzgado. Al 49,2% le gustaría que eso sucediera, frente a un 39,9% que prefiere que el Emérito no se siente en el banquillo en ningún momento.

En este caso, la división por partidos opera parecido a en las anteriores preguntas. Sólo se advierte el especial carácter a favor de la estabilidad de los votantes de Ciudadanos, que en un 50,9% opta por rechazar esta posibilidad. Como más arriba ocurría, a dos tercios de los simpatizantes de las derechas (PP 66,7% y Vox 68,6%) no les gustaría ver al exmonarca en un juicio. Y una proporción similar (66,9%) de los votantes del PSOE sí querría. De nuevo, los seguidores de Unidas Podemos son los que más se posicionan en oposición a la Monarquía (91,7%).

Podemos no sintoniza

Sin embargo, los españoles tienen muy clara una cosa, y es su confianza en el sistema institucional y judicial. La conclusión se extrae de otra de las preguntas del sondeo de Sociométrica, en la que se pregunta: "¿Está usted de acuerdo con la posición de Podemos de que no se le debería haber dejado salir de España mientras esté siendo investigado por la Justicia?".

En el total de encuestados, el 61,4% rechaza la postura de la formación de Pablo Iglesias, que sólo recibe un 34,2% de apoyos. De hecho, sólo en el tramo de edad de los menores de 30 años hay una mayoría no muy amplia (del 53,3%) que sintoniza con las ideas de los morados. El resto lo rechaza, además de manera abrumadora de los 46 años en adelante (alrededor del 69%).

Y hay un último aspecto llamativo en esta entrega del sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL. Los ciudadanos no creen tampoco en la otra afirmación más repetida por los líderes de Unidas Podemos. Los españoles no están de acuerdo en que Juan Carlos haya "huido de la Justicia".

Es más, casi dos tercios de los encuestados (el 64%) está convencido de que en el caso de que fuera citado a declarar, el Emérito volvería voluntariamente para comparecer ante el Supremo. Sólo el 26,6% cree que el Emérito evitaría volver a España para testificar.

Los votantes de todos los partidos están de acuerdo en esto, de hecho, hasta los socialistas (en un 46,2%) y abrumadoramente los del centro derecha: desde el 83% de los simpatizantes de Vox al 90,2% de los del PP, pasando por el 86,4% de los de Cs.

Los morados no sintonizan con ningún tramo de edad en este caso, ni siquiera con los jóvenes a los que Iglesias atribuye el movimiento republicano que "algún día triunfará en España". El 50,7% de los menores de 30 años no cree que el anterior jefe del Estado se sustraiga a la acción de la Justicia. Tampoco el 63,2% de los comprendidos entre los 31 y los 45 años; menos aún el 72,6% de los mayores de 46 ni el 61,9% de los que ya tienen la edad de jubilación.

Ficha técnica

Se han realizado 2.040 encuestas a través de panel online, entre los días 4 y 5 de agosto, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano y situación laboral. Con posterior ponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%. Sociometrica es miembro de Insight Analitycs.