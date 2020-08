La mayoría quiere que Juan Carlos vuelva y sólo un 22% que muera en el exilio

La mayoría de los españoles (el 62,8%) quiere que el Rey Juan Carlos regrese algún día a España, una vez que se resuelva su situación judicial, y apenas uno de cada cinco (el 22,5%) prefiere que permanezca en el extranjero hasta su muerte. La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL identifica a los votantes de Unidas Podemos (45,2%), sobre todo los más jóvenes, como los españoles que ven con mejores ojos el destierro definitivo del rey emérito.

La salida del padre de Felipe VI hacia un destino internacional todavía desconocido ha servido para, en un principio, reforzar a la institución que representó durante cuarenta años. El estudio, en la primera entrega que este diario publicó este jueves, reveló que, al conocer este hecho histórico, el 54,9% de los españoles quiere mantener la monarquía parlamentaria como el modelo de Estado que rija el país. Cambiarla por una república solo lo quiere el 40% de los encuestados.

En el resto de partidos, el 30,6% de los afines al PSOE apuesta por que no vuelva a España y el 49,8% por que sí, mientras que el 15,4% de los de Ciudadanos lo prefiere fuera de España y el 71,3% revela que le gustaría que regresara. En el caso del PP, el 88,3% de sus votantes quiere al monarca emérito de vuelta algún día; el 88,6% de los afines a Santiago Abascal también. No saben qué contestar el 19,6% de los afines al PSOE, el 27% de UP, 5,1% del PP, 4,1% de Vox, 13,3% de Cs.

Los menores de 30 años, que aún no habían nacido cuando Juan Carlos I se convirtió en Rey de España en 1975, son los que defienden con más energía (34,6%) que Juan Carlos I permanezca fuera de España hasta la muerte. Pese a este elevado porcentaje, el 47,9% de los jóvenes cree que el anterior jefe del Estado no debería morir en el exilio. La mayoría de los encuestados de entre 31 y 45 años (55,1%) apuesta porque su destino final sea España, un porcentaje que sube hasta el 71,5% entre los españoles de entre 46 y 65 años. El 68,4% de los jubilados responde en la misma dirección.

Los españoles se muestran muy contrariados cuando se les pregunta por si aprueban la salida de España del rey emérito. En general, el 35% responde afirmativamente y el 57,9% lo califica como una mala decisión. Por partidos políticos, los votantes de centroderecha son los que más respaldan una decisión de tal envergadura. En concreto, el 54,2% de los votantes de Cs aprueban la decisión, el 36,6% de Vox y el 36,1% del PP.

En el caso de los votantes de centroizquierda, el 29,9% de los simpatizantes socialistas también da luz verde a esta operación y, en el caso de los morados, el 24,1%. Sin embargo, una abrumadora mayoría de votantes de Unidas Podemos (75,9%) desaprueba lo que ellos denominan "la huida" de Juan Carlos. El 66% de los votantes del PSOE tampoco está de acuerdo con que el monarca se enfrente a su situación judicial fuera de las fronteras nacionales. En la misma línea responde el 58,2% de los afines al PP, el 57,3% de los de Vox y el 35,9% de los de Cs.

Por edad, son los jóvenes menores de 30 años los que en una gran mayoría (65,7%) hubiera apostado por que Juan Carlos se hubiera quedado en España mientras se instruye el caso sobre su fortuna opaca. El 28,4% aprueba la decisión de que haya salido del país. En el caso de los ciudadanos de entre 31 y 45 años, el 35,2% bendice la operación y el 54,1% no. En una escala superior (45 y 65 años), el 32,7% ve bien que se haya ido y el 62,3% no. Entre los jubilados, el porcentaje casi se iguala: el 41,9% aprueba la decisión y el 51,2% no.

¿Cuánto debe durar el exilio de Juan Carlos? Más de la mitad de los ciudadanos (un 56,3%) dice que debe estar fuera el tiempo que dure su investigación, mientras que el 26,6% apuesta ya por un exilio permanente. Por partidos políticos, los votantes de Unidas Podemos son los que apuestan en una abrumadora mayoría por el exilio de por vida (61%).

Casi dos de cada diez votantes de Cs (19,5%) castigaría al monarca emérito en un exilio permanente, mientras que el 67,9% de los afines al partido de Inés Arrimadas considera que debe estar fuera de España solo mientras esté abierta una instrucción judicial. En el caso de los votantes del PP, el 78,6% apuesta por que vuelva en cuanto se resuelva su futuro y solo un 8,4% le dejaría en el extranjero de por vida. El porcentaje sube entre los votantes de Vox hasta el 11,7%, y un 70,6% lo circunscribe solo a mientras dure la investigación.

Por edades, vuelven a ser los menores de 30 años los que apuestan por un destierro definitivo (41,2%), un porcentaje que baja hasta el 27,4% en los votantes de entre los votantes de 31 a 45 años y cae hasta el 21,9% entre los de 45 a 65 años. El 23% de los mayores de esta franja de edad dice que el destierro debería ser definitivo.

Ficha técnica

Se han realizado 2.040 encuestas a través de panel online, entre los días 4 y 5 de agosto, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano y situación laboral. Con posterior ponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%. Sociometrica es miembro de Insight Analitycs.