Rebelión contra Sánchez de alcaldes de todos los partidos por el decreto que "confisca" sus ahorros

Ha llegado la rebelión de los alcaldes. La imposición de Hacienda para que se aprobara su plan financiero en el seno de la FEMP, a pesar de la oposición de todos los Ayuntamientos que no estaban representados por ediles del PSOE, los levantó en armas. La posterior modificación incluso de lo firmado solemnemente en Moncloa ya ha logrado que a las filas se adhieran desde el PP a Esquerra Republicana, pasando por Cs, el PNV y también Unidas Podemos, socio de Pedro Sánchez en el Gobierno.

La bronca no estriba sólo en que para que los alcaldes puedan pagar gasto social y paliar la caída de ingresos por la Covid primero tengan que entregarle "voluntariamente" al Estado los alrededor de 15.000 millones en remanentes de tesorería acumulados. También en que no recibirán de vuelta todo su dinero hasta 2037. Y en que los consistorios que no tienen esta condición financiera, porque aún están amortizando deuda o ejecutan todo su presupuesto anual, no tendrán el mismo tratamiento.

Así, el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón (PP) ha convocado la reunión con el objetivo de suscribir un manifiesto para modificar el real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros esta semana que recoge el acuerdo económico de Hacienda y la FEMP para la acción local ante la crisis de la COVID-19.

A la cita telemática acude el alcalde de Cádiz, José María González Kichi (UP) con colegas de todas las ideologías, unidos en la lucha contra "la confiscación de los ahorros de los ciudadanos", en palabras de José Luis Martínez Almeida, primer edil de Madrid.

Kichi reclama al Gobierno central que no excluya de la ayuda a los municipios a aquéllos consistorios que no cuenten con un remanente positivo de tesorería. Ésa será su postura principal en la cumbre de los alcaldes rebeldes que compartirá con los de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV); Granada, Luis Salvador (Cs); Lérida, Miquel Pueyo (ERC); Madrid, Almeida (PP); Murcia, José Ballesta (PP); Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG); Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC); y Zaragoza, Azcón (PP).

De aquí a la celebración de la cita, aún pueden adherirse más ciudades, según ha señalado el Consistorio gaditano en una nota citada pro Europa Press. De hecho, también podría participar Rosa Huguet, la alcaldesa de Canyelles (Barcelona) y portavoz de PDeCAT en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El regidor gaditano ha incidido en que es momento de "solidaridad y unión" para que todas las localidades, "especialmente las que más dificultades atraviesan", superen la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, y que así debe entenderlo el Gobierno.

"No va de ideologías"

Azcón, por su parte, incidió en que "esto no va de ideologías, sino de recursos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos" tras los gastos ocasionados por la pandemia del coronavirus.

Azcón ha señalado que se está trabajando en el manifiesto, si bien el hilo conductor será la modificación del real decreto ley, cuyas consecuencias económicas se analizará en la reunión de este viernes. Y también cómo garantizar un reparto justo de los fondos estatales para entidades locales. Ha remarcado que el texto estará abierto a más alcaldes "que quieran defender a sus ciudadanos".

Tras incidir en su crítica de que el real decreto ley, fruto de un acuerdo impuesto por el Ministerio de Hacienda a la FEMP, es "injusto" ya que excluye del reparto de los primeros 5.000 millones a los ayuntamientos sin remanentes y el de la capital aragonesa no los posee, Azcón ha apuntado que en la misma situación están las ciudades de Cádiz, Lérida y Granada.

En el caso del Santa Cruz de Tenerife, tiene un "mínimo ahorro", mientras que Bilbao reclama poder utilizar el 100% de los remanentes, 110 millones de euros, "porque es un dinero de los bilbaínos", ha apuntado Azcón.

Fracasará en el Congreso

El alcalde de Zaragoza ha vaticinado, dada la pluralidad política de los alcaldes que se van a reunir, que el real decreto ley, que deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados, "va a decaer".

A su entender, lo "inteligente" por parte de Hacienda sería "escuchar, estar atento", dejar a un lado el "dogmatismo" porque "hay muchos alcaldes más allá del PSOE" y empezar a pensar "en un nuevo escenario" y en cambiar el real decreto ley, "que no cumple con las necesidades" de muchos municipios y sus vecinos, ha expuesto Azcón.

Ha añadido que el Gobierno de España "tiene que haberlo hecho muy mal para que alcaldes de diferentes ideologías se pongan de acuerdo" y se unan para cambiarlo, al tiempo que ha argumentado que este tipo de problemas "es mejor abordarlos desde la unidad" y por eso se ha mostrado de acuerdo en recabar el apoyo de todos los que consideren que esta es una "causa justa".

En esta línea, se ha congratulado de los apoyos recibidos hasta ahora por parte del presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, y del presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, del PSOE, igual que ha agradecido el apoyo transmitido por el PP de Aragón y su presidente, Luis María Beamonte, a su reivindicación.

Este último ha recordado el anuncio realizado por el vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, de que van a recurrir al Tribunal Constitucional el real decreto ley por invasión de la autonomía local.