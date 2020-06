El líder del PSOE en Guipúzcoa sugiere que Felipe González debe irse del PSOE: "Basta ya"

El secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, ha afirmado este miércoles que entiende la lealtad en política "de otra manera" a como la entiende el expresidente del Gobierno Felipe González, y que, aunque no es partidario de "hacer purgas" en las formaciones políticas, ha considerado que en el PSOE "en algún momento deberemos decirle a Felipe González que ya basta".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el dirigente de los socialistas guipuzcoanos ha asegurado que el expresidente del Gobierno "no ha sido leal los últimos días ni con el Gobierno ni con el PSOE", y que, actualmente, ve "muy lejos" del partido a Felipe González, "conceptualmente y como militante".

"Yo no soy partidario de hacer purgas en los partidos. Viendo nuestros estatutos, quizás no haya razones para expulsarle del partido, pero, en algún momento, quizás deberemos decirle a Felipe González que ya basta. En esto voy a ser contundente", ha asegurado.



Asimismo, y ante el informe desclasificado de la CIA, que apunta a que el expresidente del Gobierno, Felipe González, fue presuntamente el impulsor de los GAL, Andueza ha destacado que "la historia del GAL me parece repugnante, y, si mi partido ha tenido algo, que lo pague el que lo hecho".



En este sentido, el dirigente socialista guipuzcoano ha afirmado que, "si pasado el tiempo hay posibilidad de aclarar algo, bienvenido sea, sobre todo porque se lo debemos a las víctimas".



En todo caso, y ante la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre esta cuestión en el Congreso, Andueza ha indicado que el PSE-EE "no es nadie para decirle el PSOE lo que debe hacer", y se ha mostrado partidario de que "esas cuestiones se resuelvan en los tribunales".