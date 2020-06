Iglesias: "Lo visto en las residencias de Madrid es un escándalo, si no un crimen"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha denunciado que lo ocurrido en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, donde han fallecidos más de 6.000 personas durante la pandemia de coronavirus, es "gravísimo" y que podría tener consecuencias penales. "Lo que hemos visto en Madrid no es sólo un escándalo, si no un crimen", ha dicho.

"Es gravísimo lo que ha ocurrido en las residencias. Pero no lo decimos solo nosotros, lo dice un consejero de Ayuso", ha dicho, en referencia al consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que calificó de ilegal la orden del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales. "Veremos si esto no termina teniendo consecuencias penales", ha añadido.

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha señalado que "un sistema precarizado y privatizado ha demostrado ser absolutamente ineficaz", viéndose situaciones "vergonzosas" en las que ancianos que han trabajado toda la vida "han acabado en situaciones como esa". "Defendemos un modelo de dependencia similar al de los países nórdicos y esto tiene que ver con la atención domiciliaria", ha explicado, remarcando que los profesionales de este sector "tienen que estar bien pagados" y trabajando "en condiciones óptimas".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.