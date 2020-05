El 70% cree que el 8-M debió suspenderse y más del 50% ve responsabilidad política y penal

Hasta un 70,7% de los españoles cree que el Gobierno debió haber suspendido las manifestaciones del 8-M y todos los eventos multitudinarios que se produjeron aquel fin de semana. Tan sólo un 24,4% piensa que se actuó correctamente y apenas un 4,8% no sabe o prefiere no contestar.

Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicado justo cuando la Justicia investiga los quehaceres del Ejecutivo en torno a dichas aglomeraciones. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha sido imputado.

Opinión sobre las manifestaciones del 8-M disgregada por partidos. Ana Blanco

El PSOE es el único partido cuyos votantes creen, a día de hoy, que Moncloa hizo bien en permitir las manifestaciones del 8-M. Según los datos de esta encuesta, un 46,1% de los socialistas apoya al Gobierno en ese sentido frente a un 41,7% que piensa lo contrario.

No ocurre así, sin embargo, en Unidas Podemos. Un 55,3% de los seguidores de Pablo Iglesias concibe que la coalición se equivocó frente a un 42,2% que le sigue dando el visto bueno.

En los partidos de la oposición, la crítica es abrumadora. En torno al 98% de los votantes de PP, Vox y Ciudadanos razona que las manifestaciones no debieron permitirse. Entre los nacionalistas, también son más (54,6%) quienes se inclinan por esta opinión.

¿Cree que deberían exigirse responsabilidades políticas en forma de dimisiones? Ana Blanco

Las tres grandes formaciones contra el Gobierno han exigido distintas dimisiones desde que se desató la pandemia. Hasta un 58% de los ciudadanos está de acuerdo con esa postura. Un 40,2% piensa que no deberían producirse destituciones.

Este viernes trascendió que la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid ha decidido no ampliar la causa a Fernando Simón. No obstante, el director del Centro de Emergencias afronta otras denuncias en, al menos, dos juzgados distintos.

Datos disgregados por partidos sobre las dimisiones políticas. Ana Blanco

En este caso, sí impera la dinámica de bloques. Tanto los partidarios del Gobierno como los de la oposición discurren de manera ideológica. Las dudas que existían sobre la permisión de las manifestaciones en el seno de PSOE y Podemos se diluyen cuando las dimisiones salen a la palestra.

Un 74,6% de los socialistas y un 77,4% de los seguidores de Iglesias no quieren saber nada de las destituciones. El 100% de los votantes de Vox las desea, como también lo hacen el 99,2% de los del PP y el 92,8% de los de Ciudadanos.

¿Cree que deben perseguirse responsabilidades penales? Ana Blanco

También es amplia la mayoría de españoles que apuesta por perseguir responsabilidades penales en el Gobierno por no haber suspendido las marchas del 8-M. Un 54,3% se impone a un 43,1%. Tan sólo un 2,6% no sabe o prefiere no contestar.

Son muchísimas las denuncias y recursos que están en los juzgados pendientes de resolución. Tanto particulares como políticos se han querellado contra distintos miembros del Ejecutivo por su gestión de la pandemia.

Datos disgregados por partidos sobre la búsqueda de responsabilidades penales. Ana Blanco

En este supuesto, ocurre algo muy similar al de las dimisiones. Un 76% de los votantes del PSOE y un 77,4% de los de Unidas Podemos rechazan que se diriman responsabilidades penales por no haberse suspendido las concentraciones del 8-M.

El 94,3% de los del PP, el 98% de los de Vox y el 79,2% de los de Ciudadanos opinan meridianamente lo contrario. Los nacionalistas (72,4%) cierran, en este caso, filas con el Gobierno que invistieron.

¿Qué le merece más credibilidad? ¿El informe de la Guardia Civil o la versión del Gobierno? Ana Blanco

Un 58% de los españoles cree en el informe de la Guardia Civil que intentó interceptar Marlaska mediante las presiones al coronel Pérez de los Cobos. Un 37,4%, en cambio, confía en la versión dada por el Gobierno.

Hasta el momento, y a pesar de las informaciones publicadas por este diario, que daban cuenta de las tres llamadas de coacción recibidas por el guardia civil, Marlaska niega cualquier tipo de injerencia.

Datos disgregados por partidos sobre la creencia en las distintas versiones. Ana Blanco

Como era de esperar, el apoyo a la versión del Gobierno es mayoritario entre los votantes de PSOE (66,4%) y Unidas Podemos (71%). En la oposición, es más abrumadora la querencia por el informe de la Guardia Civil: PP (99,1%), Vox (99,6%) y Cs (93,6%).

Ficha técnica

Se han realizado 1.872 encuestas a través de multiplataforma online, entre los días 27 y 29 de mayo, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, hábitat rural/urbano y situación laboral. Con posterior ponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%.