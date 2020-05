Iglesias: "Ayer dije la verdad pero me equivoqué al caer en la provocación"

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha hablado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del choque que mantuvo en la sesión de ayer con el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, a quien acusó de "querer un golpe de Estado".

"Ayer dije la verdad pero me equivoqué al caer en la provocación", ha dicho ante la pregunta de los periodistas.

Según el vicepresidente segundo lo ocurrido quitó foco de los temas "importantes". "Quité el foco de los temas importantes que eran los de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar. El tema hoy es el Ingreso Mínimo Vital", ha abundado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha añadido que "a la derecha de este país le cuesta mucho dirigir que las urnas hayan dado un gobierno de izquierdas".

El líder de Unidas Podemos ha vuelto a coger la palabra para asegurar que "la crispación es un mecanismo político que sirve para controlar la agenda, para que no se hable del escudo social". "Hoy toca hablar del Ingreso Mínimo Vital, entiendo que la posición no va a querer que se hable de esto pero no voy a contribuir a quitar del foco una conquista muy importante".

"Los que quieran crispar que crispen", ha remachado.

850.000 hogares

El ingreso mínimo vital pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en nuestro país.

Esta prestación llegará a 850.000 hogares, de los cuales un 16% de ellos son monoparentales que recibirán 100 euros más al mes. Los 100.000 hogares más vulnerables percibirán de oficio esta prestación a finales de este mes de junio.

Iglesias ha explicado que se tendrán acceso perceptores de entre 23 y 65 años, y desde los 18 "si hay menores al cargo". El IMV, que ha descrito como "un nuevo derecho de la ciudadanos que supone un antes y un después", garantizará un mínimo de ingresos de 5.538 euros anuales y hasta un máximo de 12.184 euros.

Bonificaciones

Por su parte, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es quien ha diseñado la nueva prestación, ha advertido de que hay un conjunto de medidas alrededor del IMV para asegurar la integración de sus perceptores. Entre ellas, bonificaciones fiscales para las empresa que los contraten y que la prestación se pueda recibir al mismo tiempo que un sueldo, con descenso proporcional de la misma según cada salario.

Escrivá ha recordado que la medida aprobada es "muy distinta" a la que diseñó cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). "Está mucho más focalizada por la cantidad de datos a los que hemos tenido acceso".

Además, ha recordado que las rentas de inserción autonómicas no chocarán con el IMV, que supondrá el mínimo nacional.