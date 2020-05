Marín advierte de que es "la última prórroga": "Seguimos sin fiarnos de Sánchez"

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la aprobada este miércoles en el Congreso de los Diputados es "la última prórroga" del estado de alarma que contará con el apoyo de su partido porque "seguimos sin fiarnos de él" y "las cosas no han cambiado tanto de la noche a la mañana".

En una entrevista a Canal Sur Radio, Marín ha asegurado que no se "arrepiente" del voto favorable de Cs a la prórroga del estado de alarma porque "ni yo ni mi grupo hemos pactado con Sánchez e Iglesias", ya que ha querido dejar claro que la votación de este miércoles en el Congreso "no era una investidura, que eso ya lo votaron otros, ni había una moción de censura ni nada parecido".

"Lo que se votaba era si manteníamos 15 días la prórroga del estado de alarma para devolver las competencias a las comunidades autónomas a partir del 25 de mayo para garantizar seguridad en la salud de los españoles, y a cambio de eso se han negociado medidas económicas que benefician a trabajadores, empresas o autónomos", ha defendido el vicepresidente andaluz, que ha explicado la postura de Cs como "una cuestión de ser útiles o no a su país mientras otros sólo quieren ser útiles a sus siglas".

Marín ha señalado que la prórroga del estado de alarma persigue disponer "del tiempo necesario para saber cómo evoluciona el desconfinamiento gradual, ver qué inicidencia tiene y si hay algún rebrote en estos 15 días", ya que ha señalado que "desde que se produjo la salida de forma masiva de los ciudadanos a la calle estamos teniendo cada vez más contacto y en un plazo de seis o siete es probable algún resultado, ojalá que no sea así".

Tras subrayar que los que ganan con esta prórroga son "empresarios, autónomos, emprendedores y trabajadores" gracias a la inclusión en el acuerdo de la "ampliación de los ERTE durante el tiempo que sea necesario mientras no se recupere la actividad en sectores como el turismo", el líder andaluz de Cs ha advertido de que se trata de un acuerdo "condicionado y no un cheque en blanco", de forma que "si Sánchez en estos 15 días no cumple con lo acordado dejará de tener no sólo nuestro apoyo sino el del resto de la Cámara".

Así, Marín se ha mostrado convencido de que se trata de "la última prórroga del estado de alarma y a partir del 25 mayo muchas de las competencias que las comunidades autónomas hemos ido perdiendo con motivo del decreto del estado de alarma se volverán a recuperar" y ha insistido en que "el apoyo de Cs no ha sido al señor Sánchez" porque "mientras que otros apoyan a Sánchez como Unidas Podemos, el PNV u otras fuerzas políticas nosotros miramos por el interés y la seguridad de los españoles".

"El acuerdo de mi grupo es con los españoles no con el señor Sánchez porque seguimos sin fiarnos de él, las cosas no han cambiado tantoi de la noche a la mañana", ha subrayado el vicepresidente de la Junta, que ha criticado el acuerdo alcanzado "anoche" por el Gobierno con Coalición Canaria "para que los ERTE se amplíen para todos los trabajadores canarios el tiempo que sea necesario hasta el fin de la pandemia" y se ha preguntado "qué pasa entonces con los empresarios y trabajadores españoles y andaluces".

En cualquier caso, Marín ha querido dejar claro que no se arrepiente "de nada" de la votación favorable de Cs a la prórroga del estado de alarma "porque ni yo ni mi grupo hemos pactado con Sánchez e Iglesias y ayer no era la investidura, que eso ya lo votaron otros y no había una moción de censura ni nada parecido", sino que se decidía "si manteníamos 15 días la prórroga del estado de alarma para devolver las competencias a las comunidades autónomas a partir del 25 de mayo para garantizar seguridad en la salud de los españoles, y a cambio de eso se han negociado medidas económicas que benefician a trabajadores, empresas y autónomos".