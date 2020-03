El alcalde de Valencia se fue a la ópera mientras la Generalitat resolvía suspender las Fallas

El anuncio de aplazamiento de las Fallas, en Valencia, pilló al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, en la ópera del Palau de les Arts, donde representaban la obra Il viaggio a Reims, de Gioachino Antonio Rossini.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, se ha dirigdo hoy al presidente de la Generalitat Ximo Puig, para que le aclare si en la reunión en la que se decidió suspender las fiestas no se dió voz al alcalde de la capital.

¿Cómo es posible que estuviera en la reunión el concejal de Cultura Festiva y Ribó no? ¿Dejaron Puig y Mónica Oltra fuera al alcalde de Valencia de una reunión decisiva sobre las Fallas? Da la sensación de que Ribó, más que una delegación de funciones, hizo una escandalosa dejación de responsabilidades”, afirma Catalá.

Después de la Junta extraordinaria municipal de este miércoles, el grupo de Ciudadanos ha pedido explicaciones al primer edil valenciano: "Si no nos convencen sus explicaciones en pleno pediremos su dimisión, como hizo el PSOE con el director de Emergencias en Murcia en septiembre de 2019", ha advertido el portavoz municipal de Cs, Fernando Giner.

"Nula previsión"

La formación naranja ve "lamentable su nula previsión". El portavoz municipal ha insistido en que la junta de portavoces le ha servido para tener "la confirmación" de que Ribó no se esperaba la decisión de la Consejería y el Ministerio de Sanidad."No han trabajado ni planificado nada", ha remachado.

Catalá, por su parte, ha manifestado que las excusas que ha dado esta mañana el alcalde de que no estaba invitado a la reunión para justificar su presencia a la misma hora en la ópera, "no son para nada creíbles, porque quién puentea al alcalde e invita al concejal Galiana".

La portavoz popular ha señalado que le resulta "inaudito" que el alcalde de la tercera capital de España no esté presente en un encuentro en el que se va a decidir si se suspenden las Fallas y envíe a un concejal en su representación.

Llamada a las 20:22

Ribó ha defendido que no fue a la reunión donde se decidió aplazar las Fallas porque "no va donde no le invitan". El alcalde de Compromís ha afirmado que recibió la llamada del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a las 20.22 horas.

A la reunión asistieron el presidente del Consell, Ximo Puig, y los vicepresidentes Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau. También los consellers Ana Barceló y Arcadi España, además del concejal de Cultura Festiva en representación de Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana.

Tras recibir la llamada decidió salir de la ópera, un evento que asegura estaba fijado con anterioridad en su agenda pública. Sin embargo, las explicaciones dadas por Ribó no han servido para contentar a la oposición, que le ha reprochado haber "empezado a trabajar hoy".

Cs le pidió que "empezara el 24 de febrero", cuando le requirieron si se coordinaba con el resto de administraciones ante la epidemia del coronavirus.

El objetivo de la oposición es que Ribó anuncie ahora las medidas y bonificaciones fiscales del que dispondrá el colectivo fallero, así como ofrecer un refuerzo de la atención a personas mayores mientras se prolongue la crisis del coronavirus.