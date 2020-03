Las 46 claves del PP del futuro y por qué Cayetana está en el punto de mira

1. La polémica de la última semana entre Cayetana Álvarez de Toledo, los medios del grupo Atresmedia y algunos altos cargos del PP ha sido incomprensible para todos aquellos que desconocen las claves de la batalla que se está librando en el seno del partido.

2. Cuarenta y ocho horas después de que Pablo Iglesias amenazara con meter en prisión a los que él llamó "periodistas de la cloaca", el PP dejaba a Cayetana Álvarez de Toledo a los pies de los caballos por sus críticas a La Sexta.

3. ¿Por qué dejó pasar el PP la oportunidad de censurar las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, más propias de una dictadura como la venezolana que de una democracia como la española?

4. ¿Por qué evitó el PP responder a los ataques de un Antonio García Ferreras que aprovechó las críticas de Cayetana para mentir en directo diciendo, entre otras falsedades, que los populares ordenaron a la policía pegar a mujeres y niños el 1 de octubre de 2017?

5. ¿Y por qué muchos líderes y barones del PP, y entre ellos Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno, Dolors Montserrat, Carlos Iturgaiz y Javier Maroto, han cargado contra Cayetana Álvarez de Toledo convirtiendo sus críticas a un medio en concreto, el mismo que les acababa de acusar de pegar a mujeres y niños, en amenazas globales a la libertad de prensa?

Aquí la reacción de otros líderes del partido, por si creíais que era un desliz: pic.twitter.com/MeQZm49u5L — Javier (@javiermedinap) March 5, 2020

6. ¿Por qué, en fin, esa teatral reacción contra Cayetana y ese alineamiento con un medio que ha hecho de la demonización del PP y el blanqueamiento de populistas y nacionalistas su principal nicho de mercado?

7. Todas las fuentes del partido consultadas por EL ESPAÑOL coinciden en un nombre en concreto: el del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

8. Todas esas fuentes mencionan un segundo nombre que habría actuado como puente entre Teodoro García Egea y medios como La Sexta, Antena 3 y determinados periodistas de otros medios del grupo Atresmedia. El del periodista Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP. También mencionan un tercer nombre: Antonio González Terol. Ese es el gabinete de guerra de Teodoro García Egea contra Cayetana.

9. Para comprender el origen de la tensión entre Teodoro García Egea y Cayetana Álvarez de Toledo hay que conocer antes cómo llegan ambos al círculo de confianza del PP de Pablo Casado.

10. Teodoro García Egea es nombrado secretario general del PP en julio de 2018. El de Murcia era amigo de Pablo Casado, más por afinidad generacional que como miembro del círculo íntimo del presidente popular, pero carecía de una trayectoria reseñable en el partido.

11. El cargo institucional más relevante de Teodoro García Egea había sido el de vicesecretario de Formación de las Nuevas Generaciones de Murcia. Muchos barones descubrieron a García Egea, de hecho, cuando fue nombrado por Pablo Casado.

12. De inmediato, Teodoro intentó compensar esa falta de peso específico en el partido incidiendo en determinados detalles de su perfil: ingeniero de telecomunicaciones, actividad investigadora, pianista, reservista del Ejército… También añadió detalles llamativos, muy golosos para los medios, como su título de campeón mundial de lanzamiento de hueso de oliva en 2008.

13. Pero la campaña de García Egea no logró compensar lo que algunas fuentes denominan "carencia de auctoritas" en el partido.

14. "Teodoro no ejerce de secretario general, sino de vicepresidente: da ruedas de prensa, concede más entrevistas que Pablo Casado, actúa como si fuera Álvarez Cascos, habla con los barones y ordena hacer X y Z, quita gente de las candidaturas, hace limpiezas… pero con una autoridad moral insuficiente para ello", dicen esas mismas fuentes.

15. Cayetana vuelve al partido a principios de 2019 para encabezar la lista catalana de las elecciones generales de abril. Cayetana es el caso opuesto al de Teodoro. Su perfil es mucho más ideológico que el de García Egea, algo imprescindible para cualquiera que desee hacerse con la auctoritas de un partido, pero carece de la potestas de la que disfruta el secretario general.

16. Teodoro García Egea es uno de los ideólogos de la campaña de las elecciones de abril de 2019, la que hunde al PP hasta los 66 escaños. La debacle deja a García Egea en una situación muy delicada en el partido y con fuerte contestación interna.

17. En opinión de una fuente cercana a la cúpula del PP, "Teodoro intenta entonces desviar la atención de su persona, como responsable de la estrategia electoral fallida del partido, y pone el punto de mira en Cayetana. Algo injusto, porque la situación del PP catalán ya era muy mala antes de su desembarco. Cayetana, de hecho, salvó un escaño. Sin ella, el PP habría obtenido cero".

18. "La estrategia que se siguió en abril es la que se está volviendo a seguir ahora", explican fuentes del partido, "y por eso Casado está flaqueando de nuevo". Según esas mismas fuentes,"si vas a tirar del 'ordeno y mando' para controlar el partido necesitas demostrar que tus ideas funcionan. Y las de Teodoro no han funcionado".

19. Teodoro García Egea, en definitiva, no ha encontrado la tecla para contrarrestar las tácticas emocionales y de tierra quemada de Iván Redondo. Sus perfiles, sí, son muy distintos. Teodoro no es un estratega como Redondo. Pero los resultados en la práctica están ahí: Sánchez es presidente y Casado, no.

20. Cuando Pablo Casado decide que Cayetana sea la portavoz del partido, el contraste con Teodoro García Egea se hace evidente. Teodoro tiene un perfil muy alejado del de Cayetana. Un perfil menos ideológico y por lo tanto menos atractivo para los medios. Teodoro había movido fichas para evitar el nombramiento como portavoz de Cayetana, pero sus esfuerzos no dan fruto.

21. Cayetana se convierte pronto en una figura mediática de relevancia y empieza a percibirse como una de las pocas personas dentro del partido capaces de diseñar y marcar el perfil ideológico del PP del futuro.

22. En realidad, Cayetana no tiene tanta influencia en Casado como Teodoro García Egea, que controla el partido y la militancia. Pero Cayetana copa el protagonismo en los medios, tanto para lo bueno como para lo malo. Genera titulares, atrae la atención, marca perfil ideológico en un partido que se había abandonado a la gestión, planta batalla en Cataluña e irrita a sus rivales políticos hasta desquiciarlos.

23. "Teodoro tenía mucha más influencia que Cayetana en un principio, pero Cayetana empieza poco a poco a competir con él e incrementa su influencia. Cayetana juega, para que nos entendamos, en la liga de la influencia que puede tener sobre Casado alguien como José María Aznar. Es una influencia muy ideológica", dicen fuentes del partido.

24. Otra fuente cercana a Teodoro García Egea menciona otro factor clave: la cercanía del secretario general del partido, y de su entorno en el partido, al Opus Dei.

25. "Pablo es consciente de que necesita a alguien a su lado que dote de perfil ideológico al partido. Y Cayetana cubre ese flanco", añaden esas mismas fuentes. Al fondo, la amenaza de Vox, un partido que vende la idea de un PP sin ideas, atemorizado y sometido a la "superioridad moral socialdemócrata".

26. Teodoro García Egea tiene más influencia que Cayetana en las televisiones –"a través de Pablo Montesinos", dicen fuentes del partido– mientras que Cayetana tiene más influencia y contactos en la prensa escrita.

27. Ambas influencias son imprescindibles para un partido como el PP. Las televisiones, casi todas ellas afines al PSOE, mueven voto y la prensa escrita no. Pero los temas de los que se habla en las televisiones brotan de los diarios. Las televisiones no generan contenidos. Sólo los parasitan de la prensa escrita y vuelcan sobre ellos la consigna ideológica del Gobierno.

28. Uno de los principales problemas entre la portavoz y el secretario general es que el método utilizado por Teodoro García Egea para controlar el partido, el de la potestas, no tiene influencia alguna en una Cayetana Álvarez de Toledo que, efectivamente, es un verso suelto en el PP. Tanto, que en ocasiones parece defender una posición personal más que la del partido. "Y eso también es cierto", dicen en el PP.

29. El equipo de Teodoro García Egea, y muy especialmente Isabel Borrego, se alinea como es obvio con el secretario general. El círculo de confianza de Cayetana es el formado, entre otros, por Pilar Marcos, su jefa de gabinete, y Gabriel Elorriaga, su asesor.

30. Se ha dicho que Guillermo Mariscal es el encargado de mediar entre ambos bloques. No es del todo cierto. Mariscal es casadista, sin más. Tampoco es cierto que Cayetana esté totalmente aislada, como vende la prensa afín a un PSOE que la prefiere fuera del PP. Pero sí es cierto que Teodoro controla el partido, como es lógico tratándose del secretario general, y ella, no.

31. Otros líderes y barones del partido se encuentran en una situación paradójica. No comparten las maneras de Teodoro García Egea, pero creen que Cayetana transmite una imagen de superioridad intelectual que atemoriza al electorado mayoritario del partido. En muchos casos, son ellos los atemorizados: en las redes sociales y entre el votante y el simpatizante popular, Cayetana goza de un apoyo muy claro.

32. Existe un segundo factor: Cayetana aboga por un partido más ideológico y menos sumiso al paradigma socialdemócrata dominante. Más beligerante con el nacionalismo y los populismos. Un partido que cuide tanto la gestión como la ideología. Un partido, en definitiva, menos dispuesto a determinadas transacciones con determinados actores políticos.

33. Pero esa tesis es anatema entre unos barones que creen deberle sus cargos a su escasa beligerancia con los nacionalismos y los populismos de izquierdas. Pero, sobre todo, a sus dogmas de fe, con los que fingen simpatizar para evitarse problemas: cambio climático, feminismo, emigración, privilegios territoriales a la carta…

34. El futuro del partido se juega en Galicia y el País Vasco. Un buen resultado en Galicia y uno malo en el País Vasco podría servirle a Feijóo para desautorizar a Casado y empezar a posicionarse como futuro 'salvador' del partido.

35. Teodoro García Egea, obviamente, es leal a Pablo Casado.

36. El caso de Alberto Núñez Feijóo es peculiar. Feijóo cree que la caída de Cayetana Álvarez de Toledo precipitaría luego la de Pablo Casado, y por eso arremete contra ella. Sin embargo, no cree que Teodoro García Egea sea rival: cuando caiga Casado, Teodoro se irá con él.

37. La paradoja es obvia. Cargando contra Cayetana, Teodoro García Egea está facilitando, sin quererlo, la estrategia de Feijóo para ocupar el puesto de Pablo Casado.

38. Existe una clave más. La tensión entre Teodoro García Egea y Cayetana Álvarez de Toledo está siendo utilizada por los medios más beligerantes con el PP para atacar a todo el partido, como demuestra la polémica de esta semana. En cambio, si Cayetana está moviendo peones entre sus medios afines contra Teodoro García Egea, eso no está teniendo un impacto visible en la formación.

39. Es un caso similar al de Francisco Igea con Inés Arrimadas. Cuando Igea acusa a Arrimadas de histriónica o de teatral, sabe que está incidiendo en la caricatura que de ella han hecho medios como El País, la Ser o La Sexta. Medios que luego han utilizado las palabras de Igea para cargar no sólo contra Arrimadas, sino también contra Ciudadanos.

40. Cuando desde el PP se filtra la imagen de una Cayetana "aristocrática, fría, soberbia y distante" se está alimentando la caricatura que de ella hacen los medios que jamás apoyarán al PP. Se está proporcionando munición a los medios hostiles por una batalla interna.

41. Y de ahí la opinión de algunas fuentes del partido, que dicen comprender la tensión entre dos personalidades y perfiles muy distintos como son los de Cayetana y Teodoro, pero no la torpeza de que esa batalla sirva a Feijóo y a los enemigos del partido. "Y ahí Teodoro está siendo menos inteligente que Cayetana", dicen esas fuentes.

42. "Teodoro está haciendo la guerra entre militantes y afiliados con esa imagen de la aristócrata que no sabe nada de la vida real y que es incapaz de empatizar con los afiliados por su radicalidad", dicen en el partido.

43. "Y algunos líderes comparten la opinión de Teodoro García Egea. Pero no porque lo apoyen a él personalmente, sino porque creen que Cayetana asusta al electorado. Como asusta por otra parte cualquier persona que intelectualmente está por encima de la media y no tiene complejos en demostrarlo", dicen en el partido.

44. El principal beneficiado de la guerra desatada por el "gabinete de guerra" de Teodoro García Egea contra Cayetana es Alberto Núñez Feijóo, dentro del partido, y el PSOE, fuera de él. El principal perjudicado es Pablo Casado, por partida doble.

45. Al fondo, una pregunta. ¿Debe el PP ser un partido que acepte mansamente el lugar reservado para él por sus rivales políticos, léase el PSOE, Podemos y los nacionalistas, a la espera de que la mala gestión de éstos le permita acceder al poder ocasionalmente? ¿O debe ser un partido con un perfil propio que se desmarque de un consenso que no es tal y rompa definitivamente con cuarenta años de paradigma socialdemócrata?

46. Y una segunda pregunta que merece un análisis aparte. ¿Es la receta diseñada por Feijóo para Galicia aplicable al resto del país? Dicho de otra manera. ¿Es esa mezcla de ideología socialdemócrata, gestión conservadora y conllevancia dócil con el nacionalismo la única receta para España capaz de imaginar esa parte del PP que está maniobrando contra Cayetana Álvarez de Toledo con el objetivo de hacer caer luego a Pablo Casado?