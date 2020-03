Torra aspira a salir de la mesa de diálogo "con fecha para un referéndum de independencia"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, de que hay "enemigos" en la mesa de diálogo sobre Cataluña y ha recalcado su postura: "Aspiramos a salir de esta mesa con una fecha para el referéndum de independencia".



Sobre lo que ha dicho Lastra de que la mesa creada por los dos gobiernos tiene "enemigos dentro y fuera", Torra ha dicho que, pese a no conocer con detalle esas declaraciones, le parecería "una palabra muy gruesa, hablar de 'enemigos de la mesa de diálogo' cuando precisamente yo estoy -ha dicho-, cuando hemos estado desde el primer momento".



"Si Lastra cree que vamos a la mesa de diálogo a hablar de otras cosas que no sean el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía, está muy equivocada", ha dicho Torra, en declaraciones a los medios, tras participar en una reunión con representantes del mundo de la cultura de Baleares, organizada por la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en Palma.



Torra ha insistido en que el diálogo y la negociación "son justamente para esto". "Estamos hablando de soberanía y del derecho a la autodeterminación y nosotros aspiramos a salir de esta mesa con una fecha para el referéndum de independencia", ha asegurado.



Tras la reunión con escritores, editores, catedráticos e historiadores y otros responsables del ámbito cultural como el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis y el director del Institut d'Estudis Baleàrics, Mateu Malondra, en la sede de la OCB en Palma, Torra ha abogado por incrementar el presupuesto destinado a la cultura, tanto en Cataluña como en Baleares.



Según el presidente de la Generalitat, en la reunión se ha puesto de manifiesto "la preocupación común por la lengua y la normalización del catalán", han abordado qué podrían hacer para favorecer la normalización y también se ha planteado que son necesarios más recursos para la cultura.



Torra ha señalado que en Cataluña se han hecho esfuerzos en los últimos presupuestos, pero todavía no se ha llegado "a ese 2%" que reclama el sector cultural.

"Animo a que ésta sea una reivindicación compartida en las islas y en el Principado. Tenemos que ser capaces de que como mínimo el 2% de nuestros presupuestos sea destinado a la cultura porque es bienestar, cohesiona y ayuda al progreso".



Torra considera que lo que une a Cataluña con las islas es precisamente "el interés por la lengua y la cultura". "Hemos de construir las bases de nuestro país sobre la libertad, la cultura y el talento", ha asegurado.



El presidente de la Generalitat participará esta noche en una cena-coloquio organizada por la Assemblea Soberanista de Mallorca en Petra, y el sábado se reunirá con la junta directiva de la OCB en su sede de Can Alcover en Palma.