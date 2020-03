Dardo de Santamaría a la cúpula del PP: "Los militantes votaron a una mujer, los altos cargos no"

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado este martes en un acto público en Zaragoza que "los militantes del PP votaron a una mujer para presidirles, pero los altos cargos no".



Así ha contestado la que fuera número dos del partido a una de las preguntas del público, en la que se cuestionaba si su condición de mujer había tenido alguna consecuencia para que perdiera la competición contra Pablo Casado por dirigir el partido.



Sáenz de Santamaría, quien en septiembre dimitió de su escaño en el Congreso y abandonó la política, no ha querido aclarar si tiene intención de regresar en algún momento. "Un amigo me dice que me quedan tres o cuatro vidas; en la que estoy ahora mismo estoy muy a gusto", ha indicado la exvicepresidenta del Ejecutivo.

"No es justo prescindir del talento del 51% de la población"

Sáenz de Santamaría ha intervenido este martes en Zaragoza en el Foro Ibercaja con una ponencia bajo el título "Mujer y buen gobierno corporativo", en la que ha dado su opinión sobre el papel de las mujeres en los cargos de administración, en la política o en la sociedad.



"Un mundo no es justo si prescinde del talento del 51% de la población", ha expresado Sáenz de Santamaría, quien actualmente ocupa un cargo como socia y miembro del Consejo de Administración del bufete de abogados Cuatrecasas.



La exdiputada ha presentado numerosos datos sobre la desigualdad entre hombres y mujeres a nivel global, y ha puesto el énfasis en que "todavía hay una brecha de participación" entre ambos sexos.

"Las mujeres tenemos que reivindicarnos"

Entre los problemas que ha detectado citó la "brecha de edad" que impide a las mujeres ascender a puestos de responsabilidad cuando están en edad de ser madres.



"Acarreando niños en los cumpleaños es muy difícil hacer networking", ha subrayado la exvicepresidenta, quien ha puesto el foco en la necesidad de alcanzar una "corresponsabilidad" en la educación de los más pequeños.



Además, la que fuera número dos del partido ha mostrado su preocupación con "los datos de violencia de género entre los adolescentes" y con algunos comportamientos de los más jóvenes, como consultar el móvil de sus parejas.



A pesar de todas estas situaciones, Sáenz de Santamaría ha admitido que no se ha sentido jamás "un adorno" en su carrera política. "Las mujeres tenemos que reivindicarnos, que estamos ahí por lo que estamos", ha agregado.