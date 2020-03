Cayetana se desmarca del PP y no acudirá a ninguna manifestación del 8-M

La portavoz parlamentaria del Partido Popular no acudirá a ninguna manifestación convocada por el Día de la Mujer el 8 de marzo. Así lo ha anunciado la propia Cayetana Álvarez de Toledo a la salida de la reunión de la Junta de Portavoces, apenas unas horas después de que la dirección de su partido anunciara a bombo y platillo una semana llena de actos colocando a la mujer en el epicentro. "En nombre del partido no sé quiénes irán. Yo no voy a ir a ninguna manifestación", aseguró.

La dirección nacional del Partido Popular cerró este lunes en el comité de dirección una apretada agenda destacando el papel de la mujer en distintos ámbitos. Los conservadores no querían desmarcarse, como hicieron los dos años anteriores, de este día, y anunciaron que irán a la concentración con un manifiesto propio y marcará una agenda específica esta semana con declaraciones en todas las instituciones públicas y con presencia en las actividades que se desarrollen en todas las autonomías.

Los conservadores quieren defender un mensaje positivo en defensa de todo lo conseguido por las mujeres hasta ahora en un tono reivindicativo para alcanzar la igualdad real. Además, llaman a la "unidad de las mujeres para poder solucionar los obstáculos que todavía existen en la sociedad, con especial incidencia en el empleo, la violencia de género y la brecha salarial", como anunció la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra.

El acto principal del homenaje que el PP quiere rendir a las mujeres será este miércoles. Además, para finales de semana está previsto que intervenga también el presidente Pablo Casado. Miembros del comité de dirección acudirán a alguna de las manifestaciones convocadas para el día 8, aunque todavía no han desvelado cómo se repartirán.

Álvarez de Toledo no se ha retractado de las palabras que ayer pronunció contra laSexta, a la que acusó de "hacer negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia". Lejos de retractarse, este martes la portavoz parlamentaria ha añadido que "cuando un periodista critica a un político se ejerce la libertad de expresión. ¿Por qué no puede ser a la inversa?", se preguntó en alto la conservadora ante las preguntas de los periodistas.