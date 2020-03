Colectivos feministas radicales tachan de "misógina y antifeminista" la ley del 'sólo sí es sí'

El Gobierno ha impulsado este martes la tramitación de la Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del 'sólo sí es sí', que incluye la reforma de los delitos sexuales del Código Penal con el consentimiento como clave. Si bien este anteproyecto satisface las demandas de una amplia mayoría de colectivos feministas, el feminismo radical lo rechaza de plano.

Califica de "torticero" el contenido de un texto legal que "pone en peligro a las mujeres" por incluir en el ordenamiento jurídico conceptos que no cuentan con la aceptación social ni académica y que "socavan" los derechos de las mujeres.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, un colectivo feminista radical que se declara abolicionista de la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y la identidad de género. Y es, precisamente sobre este último término, en el que inciden y exigen su inmediata retirada de la ley.

"Mujer es quien nace mujer"

En el artículo 2 del borrador de la Ley de Libertad Sexual de Irene Montero no se habla de género -hombre o mujer- sino de "identidad de género", un concepto que para las feministas radicales "niega el sexo" e instaura la idea de que ser mujer es un sentimiento y no una cuestión ideológica. "Mujer es quien nace mujer", defienden.

"Se trata de borrar a las mujeres con este término y se desvirtúa su papel", afirma Paula Fraga, miembro de este colectivo, a este medio. Explica que eliminar la categoría de sexo para sustituirla por "identidad de género" lleva a encontrar en el texto "definiciones erróneas sobre lo que es género", lo que convierte la ley del sólo sí es sí es una "ley misógina y antifeminista".

Fraga denuncia que esta ley "socava los derechos de las mujeres" e introduce "postulados de la teoría queer" con los que el feminismo radical está en contra. Esta teoría defiende que el género y la sexualidad no está ligado al naturaleza biológica humana (nacer hombre o mujer) sino que es el resultado de la construcción de la persona dentro de la sociedad. "Hay elementos de distorsión que institucionalizan las premisas queer y daña a las mujeres", apunta.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres defiende que "ser mujer no es una identidad ni un sentimiento, es ser una identidad biológica" y, por tanto, no hay espacio para hablar de "identidad de género" porque hacerlo sería "desvirtuar" el papel de la mujer que, según este colectivo, es mujer por el hecho de nacer con este sexo y no por ser una construcción social o un sentimiento.

"¿Qué es sentirse mujer? ¿Que te guste cocinar? ¿Vestir como una mujer? Esto lo única que genera son estereotipos sexistas que fomenta la teoría queer", explica Paula Fraga, que hace referencia también a la transexualidad. "Eso es un disforia de género. Se sienten mujeres pero mujer es quien nace mujer", opina.

"Graves" consecuencias para la mujer

La futura ley, que para este colectivo pretende eliminar la categoría sexo y su sustitución por la identidad de género, tiene "graves" consecuencias para la mujer, como la tergiversación de los datos estadísticos. En el Glosario de Igualdad de Género, ONU Mujeres indica que "los datos desagregados por sexo son datos que reflejan los roles, situaciones reales, condiciones generales de hombres y mujeres en cada aspecto de la sociedad", por lo que si estos datos no están desagregados por sexo es más difícil identificar las desigualdades reales y potenciales".

Ante esto, este colectivo denuncia que la fusión de sexo con "identidad de género" conduce a la recopilación de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas que es "inexacta y engañosa", por lo que exigen la retirada del este articulado para poner fin a lo que considera "el peligroso concepto de autodeterminación del sexo".

"Queremos recordar al Gobierno que nacer con sexo femenino o masculino, (hembra o macho biológico), determina la posición estructural en el mundo y no es un dato indiferente respecto de las agresiones sexuales. La terminología introducida en el texto de la ley niega la base misma de la corporalidad masculina y femenina al definir al sexo como constructo", defiende la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.

Por ello, recogen firmas a través de un documento dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para modificar esta ley y se elimine el concepto de "identidad de género".