Sánchez: "La involución es el PP, Feijóo esconde sus siglas igual que se escondió en la foto de Colón"

Ha sido un mitin corto el de Pedro Sánchez en Santiago de Compostela. Con pocos mensajes, aprovechando "el poco más de un mes que llevamos en el Gobierno" para presumir de las iniciativas aprobadas y de la negociación -fracasada- en Bruselas "en defensa de los agricultores gallegos y españoles" y para recordar que Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la reelección como presidente de la Xunta, "estuvo en la foto de Colón, pero se escondió".

Ése ha sido el eje del presidente del Gobierno en su alocución de cierre en la presentación de Gonzalo Caballero como candidato del PSdeG a las elecciones autonómicas del 5 de abril. "Yo prefiero gente que da la cara, como Gonzalo, y no a los que esconden cosas, como Feijóo", ha dicho Sánchez. De hecho, ha bromeado con "las 189.000 referencias que aparecen en Google cuando escribes 'Feijóo esconde', casi todas hablan de las siglas del PP".

El líder socialista le ha reconocido al presidente popular gallego, al menos, cierta perspicacia, al admitir que si ha reducido las siglas del PP en sus carteles electorales a la mínima expresión es porque "el PP significa corrupción, retroceso social y confrontación territorial". Pero le ha acusado de ser lo mismo que el PP nacional: "Sus políticas son las de la derecha de ahora, ésa que se alía con los que quieren llevarnos a una España en blanco y negro, sólo que las hace a escondidas".

Recortes y abandono

Para Sánchez, ha llegado la hora del cambio, "como cuando ganó Touriño", el único presidente socialista que ha tenido la autonomía gallega. "Tendremos un gran presidente como Gonzalo Caballero", ha dicho, "que frente a la corrupción del PP ofrece ejemplaridad; frente al retroceso, avance social; y frente ala confrontación, diálogo con todos".

El presidente del Gobierno ha recordado de soslayo hasta en tres ocasiones las presuntas relaciones de Feijóo con la corrupción, a cuenta de la reciente detención de un exdirectivo de Pemex, empresa con la que la Xunta negoció un contrato que habría de "solucionar los problemas de la industria naval gallega".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Santiago de Compostela. E.E.

Ha acusado al presidente regional de "defender el dumping fiscal de Madrid, que tanto perjudica a esta tierra". Y ha jaleado las manifestaciones de "quienes defienden la Sanidad gallega" frente "a los recortes del PP y su abandono de tantos años".

Y es que, según Sánchez, "Feijóo es el PP a escondidas, porque él mismo estuvo en la foto de los tres de Colón, allí estaba él... pero escondido".

Promesas

Sánchez ha prometido la llegada del AVE a Galicia "el año que viene" y que el Gobierno de la nación "se va a volcar con el Xacobeo". Y frente al "tripartito del apocalipsis", ha reclamado que "si no quieren arrimar el hombro, al menos que no sean obstáculo para el avance del PSOE". Los socialistas, dijo, "aceptamos fans y conversos, pero no lecciones constitucionales" de nadie.

Porque su cierre de mitin ha sido una tromba de acusaciones "a la ultraderecha apoyada por la derecha" a cuenta del pin parental, de su oposición a la ley de eutanasia, a la derogación del despido por baja médica y al Ingreso Mínimo Vital que promete su Ejecutivo "para acabar con la pobreza infantil".

En su opinión, "ése ese el problema que tenemos hoy en la derecha: que en 40 años alguna vez sí pudimos contar con ellos para caminar a la España que queríamos, pero es que hoy se unen a los que quieren una España a la que no vamos a regresar". para Sánchez, "el cambio de la derecha es que han involucionado y si quieren crispar, que crispen, nosotros a lo nuestro".