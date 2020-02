Villacís se cachondea de Martínez-Almeida por su pelotazo a un niño

View this post on Instagram

Un orgullo hacer el lanzamiento de honor en el campo de softball de la Avenida de la Peseta. Aquí se ve un lanzamiento limpio, que llega perfectamente al guante que le espera. Con puntería, sin triangular ni ayuda de terceros, sin baja alguna @martinez_almeida_ 😎😎

Begoña Villacis (@begonavillacis) on Feb 22, 2020 at 9:46am PST