Monasterio sobre la reunión Sánchez-Torra: "No creemos en la política blandita del consenso"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no cree en la "política blandita del consenso porque hay cosas en las que no se puede ser blandito". Se refiere a la reunión mantenida este jueves en Barcelona entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

Entrevistada en esRadio, Monasterio ha llamado a Sánchez "traidor a España" porque que "con los delincuentes no te puedes reunir". A su juicio, el encuentro entre presidente y president "es la escenificación de un proceso" del que Vox "avisó" y fue acusado de "exagerados y alarmistas". Para la dirigente, este jueves tuvo lugar "una escena más del golpe".

En relación con el pin parental, entiende que "como Isabel Díaz Ayuso -presidenta de la Comunidad de Madrid- no tiene ningún problema en defender la libertad, no tendrá ningún problema en defenderlo".

"Hembristas radicales"

"Los totalitarios siempre entran por la educación -ha continuado-, lo sabemos los que hemos sufrido el comunismo. Si descuidamos la educación y permitimos que entren los neomarxistas, tendremos a niños adoctrinados".

"Todas éstas que lideran el Ministerio de Igualdad -refiriéndose a Irene Montero y los cargos que ha nombrado en su departamento- son las que llevan a los colegios a adoctrinar a nuestros hijos, a decirles que están sometidos al patriarcado", ha señalado.

"En Vox sabemos quién es el enemigo: es la izquierda, son los totalitarios. Los grises ya los hemos probado y no ha funcionado, no vale con la tibieza. La izquierda acaba entrando hasta el último rincón de tu casa y por esto es fundamental dar la batalla en la educación, que no entren las hembristas radicales".

El mismo discurso mantiene, ha asegurado Monasterio, "contra el mantra climático, el camelo climático". "En Vox somos los únicos que hablamos claro", ha proclamado.