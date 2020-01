Zapatero aplaude que Sánchez no reciba a Juan Guaidó: "Intentar derrocar a un Gobierno es un error"

El expresidente de la Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respalda a Pedro Sánchez en su decisión de no recibir a Juan Guaidó, que llega a Madrid este sábado. Considera que no se equivoca en no reunirse con el presidente interino de Venezuela y culpa de las críticas al Ejecutivo a la "desinformación" del país, que está "completamente sesgada en casi un 90% y en una dirección".

En una entrevista en la Ser, Zapatero ha destacado que desde 2015 ha viajado "28 veces a Venezuela" y, por tanto, conoce la situación del país. Considera, además, un "error" que se hayan promovido sanciones económicas "para que el pueblo sufra", el intento de "derrocar a un Gobierno" y "no apelar a la convivencia pacífica, al diálogo, el acuerdo y el entendimiento".

Preguntado si España se equivocó al reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela, Zapatero ha evitado responder, aunque ha opinado que "todo esto me recuerda mucho a lo pasó en Irak". "Uno era malo malísimo y mira la que se organizó. Afortunadamente es América Latina y es otra cosa", ha afirmado, convencido de que "el enfoque sobre Venezuela, antes o después, tendrá que cambiar en muchas actitudes y cabezas".

VÍDEO | Zapatero, sobre Venezuela: "Esto me recuerda mucho a Irak. Uno era malo malísimo y mira la que se organizó. Afortunadamente es América Latina y es otra cosa" https://t.co/RIvJfurVkh pic.twitter.com/9hcenJELd1 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) January 24, 2020

Desde 2016, Zapatero ejerció una labor como mediación que se concretó en la liberación de algunos presos políticos pero que terminó fracasando en 2018 porque la mayoría de la oposición percibía al español como una figura demasiado escorada hacia el régimen de Maduro.

El expresidente no se ha pronunciado sobre el polémico encuentro entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una escala técnica en Madrid porque tampoco se le ha preguntado por ello, pero sí ha cuestionado la situación creada en la comunidad internacional desde el reconocimiento de Juan Guaidó.

En concreto, se ha referido a la decisión del Gobierno de EEUU de dar los bienes y activos del Ejecutivo de Venezuela "a unos señores que no tienen ningún título más que se reconocieron (...) miles de millones que nadie controla y están por ahí, una situación para el derecho internacional insólita para la seguridad jurídica, las empresas, los españoles que están allí".

Apoya la modificación del delito de sedición

Sobre la posible reforma del Código Penal, Zapatero la ha defendido y considera que una rebaja de las penas por sedición ayudaría "sin duda alguna" a desinflamar la situación en Cataluña. El expresidente del Gobierno asegura que la "política legislativa está para contribuir, respetando el ordenamiento constitucional", a superar "el conflicto de Cataluña".

"El principio de mínima intervención de derecho penal debe prevalecer. Más allá del respeto a lo que son los tribunales, a la independencia del Tribunal Supremo, esa filosofía debe abrirse paso", ha añadido. Para Zapatero, la reforma del Código Penal es necesaria porque la redacción de los delitos de rebelión y sedición "choca". "Son ciertos artículos que nunca se pensó que se tuvieran que aplicar o entrar en juego. Vienen de donde vienen, de otra época", ha apuntado.