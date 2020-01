Madrid reivindicará a Guaidó con un baño de masas tras la negativa de Sánchez a recibirle

Pedro Sánchez será el único líder institucional de todos los niveles que la Administración tiene en Madrid que no recibirá a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por España como el presidente encargado del país.

En su gira europea, Guaidó se ha reunido con dirigentes de primer nivel, incluyendo altos cargos socialistas. En Londres se vio con Boris Johnson, primer ministro británico. En Bruselas, con Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. En Davis (Suiza), donde Venezuela no tiene representación desde hace 28 años, se vio con Angela Merkel, la canciller alemana.

¿Y en España? Tras intentarlo hasta el último minuto, Guaidó asumió este jueves que no podrá verse con Sánchez, que hace un año lo reconoció como su homólogo en Venezuela pero que en este ocasión se ha negado a recibirlo, asegurando que es suficiente con que lo haga la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

En su lugar, protagonizará un gran mitin el sábado, al que se espera que acudan miles de personas, en la Puerta del Sol. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le dará la llave de oro de la ciudad. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le ofrecerá el libro de honor. Hay rumores sobre la posibilidad de que Felipe González, expresidente del Gobierno, podría recibirlo. PP y Ciudadanos han anunciado que se volcarán con su visita.

La reunión con la ministra de Exteriores no es incompatible con otra con el jefe del Ejecutivo. Es más, es bastante frecuente que eso ocurra con visitas de dignatarios extranjeros. Con el ministro de Exteriores se tratan unos temas, siempre más específicos, y con el presidente, otros, a veces más protocolarios o estratégicos.

La agenda de Sánchez

Eso no ocurrirá esta vez, aunque Moncloa no alcanza a explicar por qué. Hasta este martes, Sánchez no tenía nada en su agenda para el fin de semana, pero la ministra portavoz, María Jesús Montero, anunció que asistiría a los premios Goya mientras Guaidó ya perfilaba su agenda y pedía cita en Madrid para esas fechas. El anuncio fue por sorpresa y el año pasado, ya con Sánchez presidente, no fue a la gala del cine sin ofrecer mayor explicación. Este año se celebra en Málaga.

Este jueves, después de que Guaidó anunciase un gran mitin en la Puerta del Sol de Madrid el sábado a las 18:00, Moncloa anunció que "el presidente continuará visitando el sábado y el domingo distintos puntos afectados por el temporal. El sábado estará en Castellón, Murcia y Málaga", según el comunicado oficial. Parece que, finalmente, este sábado no habrá ni media hora en su agenda libre para recibir a Guaidó.

La información oficial fluye con dificultad desde Moncloa, que este jueves por la noche ni confirmaba ni desmentía la reunión que, según VozPópuli, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, coincidió con la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Todo ello pese a que tiene vetada la entrada en Europa y tras trascender que el lunes se reunió, sin que constara en su agenda, con el ministro de Tranportes venezolano.