Dolors Montserrat: "En la UE preguntan por qué Sánchez ningunea a las víctimas y pacta con ERC"

Todo eurodiputado miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo presume de ello, es el puente que une a los ciudadanos con las instituciones de la UE. "Estamos en contacto con los problemas directos de la gente", explica en conversación con EL ESPAÑOL Dolors Montserrat, que la preside además de ser la jefa de la delegación española del PP en la Eurocámara.

Quizá su mano al frente de la Comisión tuviera algo que ver con que este lunes saliera adelante el envío de una misión de eurodiputados a España para indagar sobre los 379 crímenes de ETA sin resolver, que es casi la mitad de los que cometió la banda terrorista en sus 50 años de existencia. La petición, impulsada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, fue aprobada con los votos del Partido Popular Europeo (PP), de Renovar Europa (Cs) y ECR (Vox), pero no contó con el voto de apoyo del PSOE ni el resto de socialistas europeos, para sorpresa de Daniel Portero, presidente de esta asociación de víctimas.

La posición de los socialistas no sorprendió en las filas populares: "Ya lo rechazaron en octubre, cuando presentamos nosotros la misión", explica Montserrat, "y han repetido ahora, que la ha presentado el grupo de Ciudadanos". Pero sí ha causado estupor, porque, asegura la exministra, "aquí en Europa muchos compañeros nos preguntan qué está pasando en España, por qué Pedro Sánchez apoyó el 155 y ahora gobierna con los separatistas, por qué el PSOE rechaza esta petición y da la espalda a las víctimas de ETA".

Bildu o Estado de derecho

La eurodiputada popular lo tiene claro: "Digamos la verdad, esto es por el pacto del PSOE con Bildu, seamos sinceros, porque en octubre ya habían pactado las municipales y autonómicas en Navarra" para que Chivite fuera presidenta gracias a la abstención del partido heredero de Batasuna. "Entonces, Sánchez hacía mítines en un tono antinacionalista", recuerda Montserrat, "pero aquí ya debían tener el mandato de 'oye, que a lo mejor los necesitamos' desde arriba".

Los socialistas niegan toda relación con los Presupuestos del Gobeirno de Chivite de Navarra y se sienten verdaderamente ofendidos: "Que a estas alturas tengamos que demostrar nuestra empatía con las víctimas de ETA es doloroso e insultante", apunta Cristina Maestre, del PSOE y vicepresidenta de la Comisión, "es horroroso porque ¡nosotros también somos víctimas!".

Cristina Maestre, diputada del PSOE en el Parlamento Europeo. E.E.

Y es que los socialistas utilizan el mismo argumento, pero dado la vuelta, que el PP. "Estamos defendiendo el Estado de derecho, la separación de poderes", insiste Maestre. Por eso, los socialistas prefirieron apoyar la petición presentada por su delegación -una misión a Alemania, por un caso de discriminación de menores inmigrantes en la escuela- y la de la GUE (Podemos), para investigar el deterioro del Mar Menor, en Murcia.

"Todos los grupos ya coincidimos en octubre en que esta petición era extemporánea y en que el Parlamento Europeo no tiene competencias para interrogar a un juez a preguntarle: 'oiga ¿y usted por que no ha aclarado quién ha matado a este ciudadano?' Son temas que están en la Justicia, y eso mismo contestó el Gobierno de Rajoy hace dos años, cuando todo esto empezó", concluye.

"Peces muertos"

Sin embargo, Daniel Portero sí que no sale de su asombro. "Llevamos desde 2017 con esta petición", recuerda en conversación con este periódico. "Yo he ido a la Eurocámara a declarar, con muchas víctimas de casos sin resolver, y recuerdo al representante del PSOE de entonces, Juan Fernando López Aguilar, poniéndose claramente de nuestra parte".

¿Y ahora, qué ha ocurrido? "Ahora, el PSOE prefiere a los peces muertos que a los asesinados de ETA... me ha dejado muy sorprendido, muy jodido", lamenta el presidente de Dignidad y Justicia.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Efe

Portero recuerda que de los 379 atentados sin esclarecer, hay seis casos "gravísimos" en los que "todo el sumario no está, ha desaparecido". Más de un centenar en los que no se investiga porque son anteriores a la Ley de Amnistía de la Transición, "pero la amnistía sólo aplica al asesino... el muerto sigue muerto y sus familiares siguen sufriendo, y sin justicia". Hay otras casos perdidos, "y los que podrían perseguirse por lesa humanidad". ¿Y por qué no se hace? "Por miedo, siempre hubo miedo a que vuelva ETA".

Pero lo más sangrante, recuerda Portero, fue cuando el año pasado declaró ante la Comisión de Peticiones Íñigo Salvá. "Es el padre de la última víctima de ETA en España, Diego Salvá. ¡Es del 30 de julio de 2009 y no se ha resuelto!".

-¿Su petición es para investigar, ayudar, esclarecer...?

-Es para preguntar por qué no se ha investigado, por qué no se ha resuelto, por qué no se ha impulsado ni se han puesto medios, después de tantos.

Regate corto

La socialista Maestre sufre al otro lado del teléfono por las acusaciones que le llegan desde la bancada del PP. "Usar la misión para atacar políticamente al Gobierno es utilizar a las víctimas para hacer política un poco barriobajera". Y defiende que la posición del PSOE, en realidad, es la más correcta y garantista. "Es que con este regate corto de política nacional se va a cuestionar lo que se ha hecho", lamenta, "cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los jueces, que también han sido víctimas, y siguen trabajando en ello".

Pero Montserrat lo niega. "No se va a poner en duda nada de la magnífica labor que ha derrotado a ETA", alega ondeando la bandera de que "el PP está donde siempre" y que "es Sánchez el que debe explicar si está con Puigdemont y Comín o con el Estado, y por qué pacta con Bildu y se niega a estar con las víctimas".

Lo que se adivina, en todo caso, es que la polarización política en españa ya está llegando a Estrasburgo y Bruselas. Ambos lados, PP y PSOE, aseguran que "la propaganda independentista ha hecho mucho daño y hay gente que se pregunta si somos una democracia de tercera", así que hace falta que los constitucionalistas sigan de la mano.

Dolors Montserrat, en el pleno de Bruselas del Parlamento Europeo. E.E.

"Pero es bueno que las instituciones europeas ayuden a reforzar la verdad",a postilla Montserrat, "en contra del relato que los herederos de la banda nos están queriendo imponer...".

-¿...con la ayuda de los socialistas, está queriendo decir?

-Es que es muy triste que Sánchez esté blanqueando a Bildu y dando la espalda a las víctimas.