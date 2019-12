El Gobierno prepara el terreno a la Abogacía del Estado: "El TJUE ha cambiado la doctrina"

A la espera del dictamen de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, el Gobierno pide calma y prudencia y aclara que "aún" hay tiempo para conocer su contenido y que desconoce por completo su contenido. "La Abogacía está haciendo un estudio profundo y decidirá con criterios técnicos", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en el último Consejo de Ministros del año, sin presencia de Pedro Sánchez.

"La sentencia afirma que tiene inmunidad como europarlamentario y, por tanto, ese cambio doctrinal requiere un estudio profundo", ha insistido dejando entrever que la Abogacía agotará el plazo para presentar su escrito, que acaba el 2 de enero.

Celaá ha dejado claro que la Abogacía del Estado "tiene un avalada trayectoria de solvencia" y que el dictamen es complejo porque "el TJUE ha cambiado la doctrina."Esa sentencia ha cambiado la doctrina para toda Europa y eso supone estudiar el cómo aplicarla y en eso está la Abogacía del Estado y, entiendo, que todos los servicios jurídicos, incluido el Supremo", ha continuado.

El Gobierno ha evitado responder si el contenido de la sentencia del TJUE le ha sorprendido pero ha defendido que la Abogacía "esté utilizando los tiempos dados por el Supremo" frente a la rapidez de la Fiscalía, que presentó sus alegaciones a la sentencia europea hace ya cinco días. "Vamos a esperar a ver si el lunes lo conocemos", ha emplazado.

Sobre la no comparecencia de Pedro Sánchez tras el último Consejo de Ministros de 2019, Celaá explica que "estamos en medio de una negociación con ERC y no ha acabado el partido y, por tanto, no tenemos un Gobierno formado".