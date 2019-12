El Govern avisa: está trabajando en diversos "escenarios" para "defender" a la Generalitat

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo catalán trabaja en diversos "escenarios" que van "en la línea" de garantizar "la defensa de la Presidencia de la Generalitat y de la institución de la Generalitat".



En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, Budó ha tildado de "gran despropósito" la sentencia que condena al presidente catalán, Quim Torra, a año y medio de inhabilitación por no retirar simbología a favor de la libertad de los presos independentistas y ha pedido así que se "archive la causa" de forma que "el gobierno pueda continuar con su normalidad".



"Pero todos sabemos cómo funciona, lamentablemente, la justicia española", ha añadido Budó, que ha recordado que el president recurrirá el fallo al Tribunal Supremo.



En cualquier caso, y ante la posibilidad de que el Supremo confirme la condena, Budó ha afirmado que no se ha planteado ninguna "remodelación" del ejecutivo y ha dicho no querer "comentar especulaciones" en este sentido.