ERC estalla contra Ábalos y aleja el acuerdo con el PSOE: "No renunciaremos a una república catalana"

ERC ha dicho basta. Ante las informaciones que apuntan a que el acuerdo entre el PSOE y los republicanos está casi cerrado y la investidura de Pedro Sánchez podría ser el lunes 30 de diciembre, los de Junqueras echan el freno y niegan que vayan a renunciar a la vía unilateral a cambio de su abstención como ha asegurado José Luis Ábalos. "Nunca renunciaremos a ninguna vía democrática y política para lograr una república catalana", ha respondido la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que aleja el acuerdo.

En los pasillos del Parlament, Vilalta ha desmentido al secretario de Organización del PSOE y ha pedido a los socialistas que "no hablen por nosotros, no filtren intencionadamente informaciones que no son verdad porque eso dificulta el acuerdo".

Vilalta ha advertido que no cederán "al chantaje" ni a la "presión pública" y que si el PSOE sigue por esta vía "eso hará cambiar nuestra posición". "El acuerdo está lejos y cada vez que hablan por ERC y se utiliza la presión a nivel público, lo que están haciendo es alejar cada vez más el acuerdo. No solo sobre la investidura, también sobre la solución democrática para Cataluña".

Acerca de una investidura antes de fin de año, Vilalta ha afirmado que "ERC no pone fechas para la investidura" y ha criticado que están sentados en una mesa de negociación "que hace días que no avanza" hacia lograr una "vía política".

Vilalta asegura que eso no se ha abordado en ninguna de las negociaciones un eventual acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y ha recordado que no están abordando "una negociación tradicional de investidura sino un cambio político para solucionar" el conflicto en Cataluña.

El enfado de ERC llega después de que José Luis Ábalos se haya mostrado "convencido" de que ERC ha renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente. Lo ha hecho en una entrevista en TVE en la que ha admitido que la fecha de la investidura no es algo que dependa del PSOE y ha señalado que en esta semana hay algunos "hitos importantes" para determinados partidos catalanes que pueden influir en la decisión que tome ERC.

José Luis Ábalos (PSOE) cree que ERC ha renunciado a la vía unilateral: "Yo creo que sí"



https://t.co/uSGwVUNFP1 #ÁbalosLosDesayunos pic.twitter.com/XfGhRBQFE9 — 24h (@24h_tve) December 18, 2019

Entre esos hitos, no ha considerado tan determinante el desarrollo del Congreso de ERC previsto este sábado. Aunque no lo ha mencionado, otro de esos hitos es la sentencia que se conocerá este jueves del Tribunal de Justicia de la UE sobre el alcance de la inmunidad del presidente de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado elegido en los comicios del 26 de mayo.