Carta de la CUP al Rey: de la "corrupción crónica" de los Borbones a la "venta de armas" a Arabia Saudí

No solo ERC, Bildu y el BNG han dado plantón al Rey durante la ronda de consultas del Rey. También la CUP, que ha enviado una carta al monarca en el que le explican que no quieren "perder el tiempo con él" y las razones por las que no han acudido a La Zarzuela haciendo un repaso "al daño que han hecho" los Borbones durante la historia en "los países catalanes".

Los cupaires empiezan recordando al Rey la historia del primero de los borbones hispánicos, Felipe V: "Felipe de triste memoria, que abolió las instituciones, que reprimió al pueblo rebelde, que comenzó la persecución de nuestra lengua". Considera que no es nada casual que el actual monarca lleve el mismo nombre y que se trata de "un mensaje que sus padres decidieron enviar a todos los catalanes". "Han pasado siglos, pero no la función represora de la monarquía española contra nuestro pueblo", escriben.

La CUP también pone de relieve la "corrupción crónica" de la Familia Real, "empezando por su padre, con una fortuna de 2.000 millones de euros y siguiendo con su vergonzosamente absuelta Cristina". También destaca "los vínculos entre la monarquía y las empresas más importantes del Ibex 35" y la "participación activa" de la Casa Real "en los negocios de venta de armas a dictaduras como la de Arabia Saudí".

La formación independentista apunta que detrás de todo esto hay "señales de la continuidad profunda de los intereses representados por la corrupta dictadura franquista", punto en el que denuncian el "protagonismo" del rey Juan Carlos en el golpe de Estado del 23-F. Todo esto se mantiene, continúa, porque existe "un nuevo consenso para lavarle la cara a la oligarquía política y económica del régimen, así como unas fuerzas represivas y judiciales intactas".

De vuelta a la actualidad, la CUP denuncia "el aumento de la represión" contra aquellos que son contrarios a la monarquía y recuerda que la popularidad de la monarquía "está por los suelos", y más aún tras su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal. "Cuando el pueblo estaba aún impresionado por las agresiones policiales, usted salió a avalar la represión y a decirnos que la unidad de España es el único valor que de verdad le interesa".

Por último, critican que cuando el Rey "viene a nuestro país", se rodea de "aduladores de todo tipo, que utilizan su figura como mascota de un régimen caduco", entre ellos políticos, periodistas y empresarios "cortesanos" que distan mucho de representan "los anhelos de nuestra sociedad", como el derecho de autodeterminación y los valores republicanos.

Por todo esto, la CUP deja claro que "una entrevista protocolaria no daba para tanto" y que en vez de ir a La Zarzuela acudieron un acto llamado 'El pueblo quiere ser rey' y así "no perder el tiempo con usted".