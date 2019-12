Abascal: "Las cloacas del PSOE salpicadas por el GAL han colocado la granada de Hortaleza"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado que su partido "sospecha" que las "cloacas" del PSOE, "salpicadas por el GAL", han sido las responsables de colocar una granada en el centro de menores extranjeros no acompañados (MENA) del barrio madrileño de Hortaleza para "incitar el odio" contra Vox.

"Sospechamos que las cloacas del PSOE, salpicadas por el GAL, han colocado la granada en el centro de menas, para incitar el odio contra Vox con las declaraciones de sus ministros", ha puesto Abascal en su perfil de Twitter haciendo referencia a las declaraciones de la ministra de Educación y FP en funciones, Isabel Celaá, en las que ha asegurado que los discursos de Vox contra los MENAS "intoxican conciencias ajenas e incitan conductas no deseables".

"No me consta si ha habido una vinculación exacta, rigurosa, en relación al lanzamiento de la granada. El Gobierno no sabe quién lanzó la granada, lo que sí sabemos y pudimos oír fueron las manifestaciones realizadas por representantes del partido político Vox en relación a los menas y las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas", decía la ministra portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ahora solo falta que Marlaska justifique otra vez la violencia contra la tercera fuerza política. https://t.co/nYsQ9RzlxC — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) December 5, 2019

Abascal, que ha acompañado su tuit con un vídeo de las declaraciones de Celaá, también ha señalado que a las palabras de la portavoz del Gobierno, "sólo falta" que el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, "justifique otra vez la violencia contra la tercera fuerza política" del Congreso.