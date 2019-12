Abascal: "El PP actúa como quien va a robar televisores en medio de inundaciones"

"¿Te ha gustado el titular?" Santiago Abascal sacaba pecho tras atacar al Partido Popular por los acuerdos y movimientos en la configuración de la Mesa del Congreso. "El PP nos planteó un chantaje", ha dicho, acusando a los populares de participar en el cordón sanitario. "El PP actúa como quien va a robar televisores en medio des inundaciones. Es un acto de pillaje".

El líder de Vox ha lamentado que les pidieran ceder un sitio a Ciudadanos cuando tras las elecciones del 28 de abril ellos, con 24 diputados, se quedaron sin asiento y ahora la formación naranja tiene sólo diez diputados.

En declaraciones a Telecinco, ha denunciado que "había un cordón sanitario por parte de la izquierda". Y ha advertido al partido de Pablo Casado de que van "a tomar nota" y de que "esto va a afectar a la relación" entre ambos.

"Egea lo negará, es un trilero, está dificultando las negociaciones entre Vox y el PP", ha afirmado Abascal sobre el secretario general de los populares, señalándole directamente. Y ha añadido: "Nosotros no engañamos, decimos la verdad. PrReferiría no decir estas cosas pero como me está preguntando se las digo".

Abascal cree que "el reparto de los sitios en la mesa es una cosa que no entiende la mayor parte de los diputados". Y también se ha preguntado si "saben los ciudadanos lo que es la mesa del congreso".