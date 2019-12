Los Tedax hacen explotar una granada con metralla en el centro de menores de Hortaleza (Madrid)

La Policía Nacional ha intervenido en la mañana de este miércoles un paquete en un centro menores ubicado en el barrio madrileño de Hortaleza, en cuyo interior había una granada con metralla. indican fuentes policiales a EL ESPAÑOL. El dispositivo ha requerido la colaboración de los artificieros, que han hecho explotar el bulto de forma controlada.

Ha sido el propio personal del centro de menores el que ha detectado la presencia del paquete. Inmediatamente han alertado a la Policía Nacional, que ha trasladado a los Tedax hasta las dependencias en torno a las ocho de la mañana.

Los agentes han procedido al desalojo del centro de menores y han examinado el contenido del paquete, donde han localizado la granada, envuelta en un plástico. Contenía poca carga explosiva aunque se había potenciado con metralla.

Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, ha confirmado que los artificieros han hecho explotar el paquete de forma controlada. Los especialistas han analizado su contenido.

"No tenemos ninguna idea y no podemos adelantar nada, sólo sabemos que ha aparecido el paquete", resumía el propio Reyero en declaraciones ante los medios. "He hablado con la Delegación del Gobierno y nos irán informando".

Las investigaciones policiales se centran en determinar cómo ha llegado la granada al patio del centro de menores. Las dependencias cuentan con cámaras de seguridad cuyas imágenes se están analizando.