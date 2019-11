José Manuel Villegas abandona la dirección de Ciudadanos

José Manuel Villegas no formará parte de la nueva dirección que prepara Inés Arrimadas para Ciudadanos. El que fuera secretario general del partido y mano derecha de Albert Rivera ha anunciado que no integrará ninguna lista de cara a las próximas primarias, que se dirimirán en marzo. Ya se lo ha comunicado a la portavoz en el Congreso, que de momento no conoce rival para esos comicios internos.

El propio Villegas ha anunciado su renuncia en una entrevista con Telemadrid: "Estoy a disposición del partido para cerrar esta etapa, pero no iré en ninguna de las listas". O dicho de otra manera: el hombre que mejor conoce el aparato liberal colaborará en la transición hacia el nuevo proyecto, pero luego se echará a un lado.

Según las fuentes consultadas por este diario, Arrimadas y su equipo desean que Villegas pilote de alguna manera la gestora durante estos cuatro meses: "Necesitamos alguien como él. Da estabilidad y es quien mejor conoce la organización". De hecho, Manuel Bofill, presidente de ese órgano de transición, "es un hombre de Villegas": "Son uña y carne".

Con la salida del secretario general, se apuntala el fin de una etapa. Con este gesto, José Manuel Villegas asume su responsabilidad en el descalabro electoral que sufrió Ciudadanos el pasado 10 de noviembre. El abogado catalán, que perdió su escaño por Almería, engrosó el war cabinet de Rivera junto a Fernando De Páramo, Fran Hervías y Carlos Cuadrado. Estos tres, de momento, continúan ejerciendo sus funciones y no han hecho amago de dar un paso atrás.

Ciudadanos, igual que el PSOE, se rige por el siguiente modelo de primarias: el candidato -en este caso Arrimadas- debe concurrir con su Ejecutiva diseñada de antemano. Al mismo tiempo que se apartaba Villegas, ella decía en una entrevista con Telecinco que "prepara varios cambios".

Algunos dirigentes de la formación liberal, en conversación con este diario, esperan con expectación más movimientos: "Albert y Villegas no pueden ser los únicos que aparezcan como culpables de lo sucedido. En un cambio de rumbo son muy importantes las personas. Veremos qué ocurre".

José Manuel Villegas (Barcelona, 1968) es miembro de Ciudadanos desde su fundación. Antes formó parte de las juventudes del PSC. Desde 2006, ha ostentado cargos muy relevantes en la organización naranja. Hace décadas que se convirtió en el hombre de máxima confianza de Rivera en lo referido a la fontanería del partido. Su papel ha sido clave tanto en los éxitos cosechados por Ciudadanos como en el último fracaso.