Vox ha llamado al resto de formaciones políticas a derogar la "insólita" Ley de Violencia de Género y calificado de "chascarrillo" las polémicas declaraciones de su diputada en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio, en las que proponía la asignatura de costura en lugar de la de feminismo porque "coser empodera".

"Lo que hizo la señora Rubio es un chascarrillo. Lo que tienen que tener los periodistas es más sentido del humor", ha afirmado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en su sede, -a la que se ha impedido el acceso a EL ESPAÑOL- tras la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Igualmente, Monasterio ha asegurado que está de acuerdo con "toda la crítica" que hizo la diputada Alicia Rubio sobre el "feminismo supremacista", que quiere "imponer a las mujeres una sola forma de opinar y de pensar". "Fue un discurso valiente", ha recalcado.

Monasterio: "que coser empodera es un chascarrillo"

En el manifiesto, que ha leído ante los medios de comunicación la diputada y secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, Macarena Olona, se defiende la derogación de Ley de Violencia de Género, "una ley insólita en toda Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vulnera la presunción de inocencia y establece tribunales sólo para hombres en contra de la igualdad constitucional de los españoles".

Asimismo, se hace una llamada al resto de formaciones políticas para que "denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente aquellos que no pertenecen a la civilización occidental".

Vox propone cadena perpetua

En este contexto, Vox también reclama al resto de partidos su compromiso para legislar a favor de la cadena perpetua con el objetivo de "garantizar que no haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los maltratadores (de mujeres, niños, abuelos, etc.)".

"Somos el único partido que pide la cadena perpetua para los maltratadores porque no queremos que nuestras hijas se crucen con los mismos que han sido sacados de la cárcel por estos gobiernos, el socialista y el del PP. Muchas de las que fueron salvajemente asesinadas lo han sido a manos de tipos que habían salido de la cárcel y ya habían cometido delitos gravísimos", ha recalcado Monasterio.

La formación que lidera Santiago Abascal también pide a los demás partidos que se comprometan a tomar todas las "medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal, que fomenta la trata de personas, la explotación sexual y genera inseguridad en los barrios, donde, cada vez más, las mujeres no se sienten seguras".

No a los "chiringuitos"

Preguntada sobre si serían partidarios de eliminar las campañas institucionales relativas a violencia de género en medios de comunicación, la también vicesecretaria nacional de Acción Social, Rocío Monasterio, ha asegurado que en Vox apuestan por que los recursos públicos "se dediquen prioritariamente para ayudar a las mujeres verdaderamente maltratadas" y no a "chiringuitos, asociaciones y grupos que luego no revierten en beneficio de las mujeres que de verdad lo necesitan", para lo cual estarán "vigilantes".

"Daríamos prioridad a que los fondos fueran a las casas de acogida, a ayudar a las mujeres que necesitan encontrar un trabajo en otro lugar, por ejemplo", ha manifestado Monasterio, que ha añadido hasta que no se conozcan "de verdad las necesidades" de las mujeres maltratadas, no se pueden dedicar "a los chiringuitos de muchas asociaciones, que no son más que regar con fondos a grupos feministas supremacistas".

Sobre si no cree que actuaciones o declaraciones llevadas a cabo por dirigentes de Vox en esta materia perjudican a las mujeres al equiparar la violencia de género con otros tipos, la vicesecretaria nacional de Acción Social ha calicado de "terrible" la cifra de mujeres asesinadas en lo que va de año (51 víctimas contabilizas de forma ocial" y ha asegurado que es un dato que hace constatar el "gran fracaso" de la Ley de Violencia de Género.

"Sería terrible que todos nuestros políticos mantuvieran el silencio y no quisieran reformar una ley que los números nos dicen que ha resultado un fracaso para proteger a la mujer", ha argumentado la dirigente de Vox, al tiempo que ha explicado que esa reforma tiene que ir encaminada a garantizar la presunción de inocencia, entre otras.

En relación con la utilidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Monasterio ha dicho que cualquier pacto que tenga como objeto "mejorar las condiciones de las españolas está bien, es bienvenido", pero ha recalcado que hay que mejorar y modificar la legislación. Además, ha descartado la adhesión de Vox al pacto en este momento.

Por otro lado, Monasterio ha justificado la ausencia de hombres líderes de Vox en el acto de este miércoles. "Hoy estamos las mujeres de Vox, que somos las que sufrimos las políticas de la ideología de género, a denunciar que queremos que se nos reconozca por nuestros méritos y esfuerzos. No necesitamos una protección especial", ha apostillado.