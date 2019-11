Un día de campaña con Pablo Casado: selfis, mítines y carreras entre aviones y furgonetas

Cuando sonó el despertador este martes, la actividad política en Madrid tan sólo había acabado hacía unas horas. El único debate electoral que enfrentó a los candidatos de los partidos mayoritarios a la presidencia del Gobierno había terminado de madrugada, sí, pero las agendas continuaban en marcha. En la campaña electoral más corta de los últimos años, la agenda se milimetra minuto a minuto, y cualquier momento es bueno para pedir el voto.

Así, EL ESPAÑOL pasa un día de campaña con el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado. En el menú del día constan dos platos y postre: avión de Madrid a Santander, mitin, encuentro con profesionales del mundo sanitario, desplazamiento por carretera hasta Oviedo, nuevo mitin, y vuelta a la capital de España. En total: algo más de mil kilómetros.

El ritmo es frenético y hay pocos instantes en los que quepa bajar la guardia. La sensación es de un caos organizado que, siempre -y muchas veces sin saber muy bien cómo-, acaba saliendo bien.

Un día de campaña con Pablo Casado Silvia P. Cabeza

La primera etapa de la jornada es, quizás, la más sencilla: Pablo Casado ha tenido más tiempo para estar en casa y deja su domicilio a eso de las 10, ya uniformado con su clásico traje de chaqueta oscuro y listo para el trote. El avión sale desde el aeropuerto de Madrid y está programado para que despegue a las 11.40 horas, pero cuentan con un as bajo la manga: pueden acceder a través de la entrada de autoridades y ajustar, así, los tiempos al máximo.

EL ESPAÑOL espera al líder del PP ya en la misma puerta del avión. En el tiempo de descuento, a las 11.26, llega Casado junto a su equipo. Acceden directamente a la aeronave, sin tener que atravesar la terminal o el finger. Van sobre la bocina y lo saben. Aparece, en un primer momento, el líder popular él solo, con gafas y cascos, concentrado en sus papeles. Saluda amablemente a la tripulación. Después, suben los suyos.

A las 11.32 ya, por fin, todos los viajeros de este vuelo Madrid-Santander están ocupando sus asientos. Aunque habrá que esperar un poco más: son las 11.58 cuando finalmente despega el avión. Quince minutos de retraso. Pablo Casado, que viaja en turista, no levanta la vista de sus papeles. Va en ventanilla, acompañado de su jefa de prensa. Se coloca de nuevo los cascos. Suena, según deslizan desde su equipo más tarde, Coldplay y Jaime Cullum.

12.53. Aterriza el avión. El presidente del PP sale de los primeros, pero eso no impide que toque una larga sesión de selfis con hasta una decena de ciudadanos, curiosos, que se han sorprendido de que viajaran en el mismo vuelo que él. A orillas de la terminal, a Casado le esperan los cargos del partido en Cantabria: en este caso, la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, y algunas autoridades más.

En Santander brota una leve lluvia hasta que, minutos más tarde, sale el sol. A la salida del aeropuerto, esperan tres coches: una furgoneta gris, grande, para Casado y sus colaboradores de máxima confianza, y dos coches: en uno viajará el equipo de seguridad que acompaña al líder de la oposición en sus desplazamientos y, en el otro, el resto de miembros del Partido Popular que no caben en la furgoneta.

El trayecto entre el avión y el hotel donde se celebra el mitin es trepidante. El reloj juega en la contra y eso flota en el ambiente.

13.20h El mitin empieza con algo de retraso. Los selfis se agolpan. Los más jóvenes sostienen el móvil en alto y se quedan al fondo de la sala. En los asientos, personal sanitario. En esta ocasión su alocución va sobre hospitales y servicios públicos.

Casado no pierde la sonrisa en todo momento. No mira al móvil, ni a ningún papel mientras espera su turno. Espera pacientemente y tan sólo intercambia algunas miradas y palabras con su jefa de Comunicación.

A su alrededor, mientras, el ritmo no para.

-¿El apellido completo de la presidenta del PP cántabro es Sáenz de Buruaga, no?, comenta esta periodista.

-No lo sé, pero si quieres te digo el nombre completo del próximo presidente del Gobierno, guiña un miembro de su equipo.

Arranca la intervención de Pablo Casado. A las 13.41, donde ya vuelve a utilizar el guiño que alguna vez le han afeado desde los medios, pero que él defiende a capa y espada por ser verdad. Se trata de etiquetarse como "medio cántabro", en este caso. Aquí, arguye, viven gran parte de sus familiares. Abuelos, hermanas... Casado enraiza en Santander.

Termina a las 14.18. De ahí, salta a una sala contigua para poder pasar unos minutos con los profesionales asistentes. Son matronas las que se muestran más cariñosas con Casado. A las 14.36 arranca el encuentro formal con los profesionales sanitarios. Termina a las 14.43 y vuelve la lluvia al cielo de Santander.

En el planning se contemplaba un paseo hasta el restaurante en el que harán la parada técnica. Su equipo suspira. "Hace mucho viento... No es día de paraguas. Qué casualidad que se pone a llover ahora", lamenta uno. Se quedan, así, sin recursos para los medios de comunicación.

Lo resuelve el propio presidente del PP con una enérgica frase. "No hace falta ir andando, no?", sonríe. "¿No decía este que era medio cántabro?", comenta, sardónica, una periodista local. Al final, se decide ir en coche. El motivo, según explican desde su equipo más tarde a EL ESPAÑOL, es que "a cuatro días de las elecciones no nos podemos permitir que se quede afónico. Lleva ya mucha tralla en la voz y no puede perderla".