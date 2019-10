El Gobierno avisa: Bélgica debe entregar ya a Puigdemont y si no lo hace tomarán "decisiones"

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, confía en que Bélgica ejecute la orden europea de detención y entregue al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por sedición y malversación. De no ser así, el Ejecutivo de Sánchez podría cambiar su relación con el país belga.

En una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero, Calvo afirma "el Gobierno no entendería que el Estado belga no entregue a quienes están huidos de la justicia española" porque de ser así interpretarían que Bélgica no respeta a "una democracia plenísima" como es la de España. Y avisa: "Si llegamos a ese momento, 6

Preguntada por esta advertencia a Bélgica, la vicepresidenta ha explicado que "entre gobiernos se dialoga, se colabora" y que eso podría cambiar si Puigdemont no es entregado.