Aragonès ahonda en la crisis: se desmarca de la autodeterminación de Torra en 2020

"Fue una propuesta personal. Expresó lo que él pensaba". Con esta frase el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, toma distancia del referéndum de autodeterminación para 2020 que anunció Quim Torra como respuesta a la sentencia del procés. "Hay que poner las condiciones, no las fechas. Eso es lo que nos debe explicar", ha afirmado.

En una entrevista en TV3, Aragonès, de ERC, sigue la línea moderada del partido y considera que no es tiempo de fechas sino de buscar "soluciones y caminos de salida" para lograr un consenso.

Aragonès ha afirmado que "lo que pasó en 2017 no fue una sedición", y ha asegurado que con voluntad política se podría resolver el conflicto político en Catalunya.

Preguntado por la propuesta de los comuns para una mesa de diálogo, ha explicado que no la conoce en detalle y que si no incluye una votación sobre la independencia de Catalunya "no encaja" para su formación.

Ha tachado de "extraordinario, fuera de lo normal" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no haya contestado a las llamadas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha reprochado que, en cambio, sí se haya reunido con representantes de PP, Cs y Podemos.