Rivera: "Si no nos unimos transversalmente nos comen los nacionalistas"

"No va a haber otra solución el 11-N que un gran acuerdo". Albert Rivera ha sido tajante respecto a los posibles pactos tras las próximas elecciones generales. Tanto a un lado,con el PP, como al otro, con el PSOE: "Si no nos unimos transversalmente nos comen los nacionalistas".

El líder de Ciudadanos ha asegurado que "gobierne quien gobierne, hay que llegar a un acuerdo de Estado para blindar la unidad de España y la Constitución". "Creo que va a ser más inteligente un acuerdo de Estado que un gobierno tripartito", ha manifestado, añadiendo que "lo importante son las políticas, no las personas, no las siglas, siquiera. Lo importante es que los nacionalistas no tengan la batuta de este país".

"Si Sánchez tiene una alternativa por su izquierda y por los nacionalistas, la va a ejercer"."Si no tiene alternativa, y no creo que esté dispuesto a dejar la Moncloa, el Falcon y la tarjeta de visita de residente, tendrá que entenderse con la oposición", ha explicado en declaraciones a esRadio.

Ha criticado al presidente del Gobierno en funciones por sus pactos y se ha defendido por no llegar a un acuerdo con él: "Yo no me inventé el 'con Rivera no. Sigo pensando que Sánchez lo ha hecho mal, creo que se ha equivocado de aliados". Cree que la responsabilidad no fue suya: "Yo no engañé a nadie, tenía una palabra dada a mis votantes. Prometí a mis votantes un proyecto claramente constitucionalista".

Rivera se ha preguntado si el PSOE es capaz de entender que Cs y PP no" son "fachas sino demócratas que queremos lo mejor para España?". Esa es mi preocupación", ha explicado.

Torra y el 155

Se ha referido también a la situación en Cataluña de protestas y violencia, algo que considera que refuerza su idea de un acuerdo: "La situación de España es excepcional, por eso hay que llegar a acuerdos excepcionales. La unión hace la fuerza".

Rivera ha alegado que "el nacionalismo, como se ha demostrado Europa, es un problema para la democracia. Y, en España, en lugar de tratarlo como un problema, le hemos dado una pátina de modernidad".

A este respecto ha dicho que "la Constitución tiene un mecanismo que se pensó para gentes como Puigdemont o Torra, que es el artículo 155".

"Vaticino que en 2 o 4 años en lugar de 40% de apoyo será un 50% si Sánchez vuelve a pactar con los nacionalistas", ha opinado Rivera, pidiendo al líder del PSOE que corte los pactos con los independentistas: "Le pido enmendar a la totalidad las alianzas con los nacionalismos".