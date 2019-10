Rivera: "Torra tiene impunidad porque es el socio de Sánchez en 44 ayuntamientos catalanes"

Albert Rivera ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez la aplicación del artículo 155 para lograr, fundamentalmente, dos objetivos: "Cesar a Torra" y "recuperar las competencias penitenciarias". A ojos del líder de Ciudadanos, consumar estos dos gestos solventaría en gran medida la crisis de violencia que se desató en Cataluña hace una semana.

El candidato liberal, en un acto de precampaña celebrado en Toledo, ha recriminado al presidente en funciones no haber viajado a Barcelona hasta hoy. También ha reiterado que no se fía de que Sánchez exija el "cumplimiento íntegro de la pena" a los condenados por el procés.

"Torra tiene esa impunidad porque es el socio de Sánchez en 44 ayuntamientos", ha arengado Rivera. "¿Se imaginan a Obama o Trump permitiendo que un gobernador estadounidense corte carreteras?", ha preguntado a los presentes. Lo que ahora sucede en Cataluña, ha incidido, no ocurre "tampoco en Alemania o Italia": "¡Quiero vivir en un país normal!".

"El president Torra va en coche oficial a cortar una carretera y no tiene ningún problema, pero si uno de ustedes no paga los impuestos, se le aplicará la ley. Yo quiero que vivamos en un país con igualdad, donde se disfrute la diversidad, pero donde las diferencias no otorguen los derechos", ha especificado.

Acompañado de Juan Carlos Girauta -candidato por esta circunscripción-, Rivera se ha dicho "harto" de la "impunidad": "No sé a qué espera Sánchez. Me da igual Torra que Perico el de los palotes. Todos debemos cumplir la ley. ¿A qué tiene miedo el presidente en funciones? Si soy presidente, la igualdad será mi bandera".

El mandatario de Ciudadanos ha hecho hincapié en la "recuperación de la competencia penitenciaria" porque Torra "ya ha dicho que va a soltar a los condenados": "¿De verdad Sánchez va a permitirle que abra la puerta de la cárcel?".

También se ha referido con sorna al vídeo con el que el Govern pretende demostrar que es el Ejecutivo central quien no coge el teléfono para abordar la crisis catalana: "Basta ya de teatrillos. La única llamada que hay que hacerle a Torra es para decirle que está cesado".

"Es difícil hablar de propuestas electorales con lo que está sucediendo en Cataluña. Me importa mucho más España que los escaños que saque cada partido. Pero necesitamos un horizonte", ha relatado Rivera antes de desgranar su programa.

El líder de Ciudadanos ha abogado por los pactos de Estado para trabajar en materia de educación, pensiones, despoblación, terrorismo... "Si gobierno, llamaré a todos los partidos. ¿Quién lo va a hacer si no? El PP y el PSOE no han actuado así en cuarenta años", ha concluido.