El PP denuncia la pinza de Sánchez y Abascal: "Quieren evitar que sigamos creciendo"

El Partido Popular ya piensa en forma de campaña, a pesar de que, oficialmente, queden unos días para que arranque. La estrategia, según ha desglosado la dirección del partido en un encuentro informal con periodistas, se sustenta en tres ejes: que el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, "bloquea" la democracia; que viene un gran enfriamiento económico, y que el PSOE "está cediendo protagonismo a Vox para que evitar que el PP siga creciendo". Desde Génova son claros: "El pacto PSOE-Vox está en marcha".

"Vox se deja utilizar. Puede haber alegría en la sede de Vox, pero habrá tristeza porque Sánchez seguirá en la Moncloa", comentan fuentes populares. "La única opción de que Sánchez supere el resultado de abril es dividir el voto del centro derecha".

Desde la dirección del partido consideran que "es evidente que el PSOE y Vox hablan, y sus intereses son complementarios para intentar evitar que Casado supere a Sánchez". "No sería la primera vez que Sánchez dejara de lado sus principios socialistas para llevar a cabo una estrategia con gente fuera de su espectro ideológico", indican.

"Contigo sumamos"

El PP piensa seguir impregnando todas sus acciones y comunicaciones con la marca de la plataforma fallida de España Suma, identificándose por completo como la única opción viable de gobierno para el espectro de centro derecha. "Lo que no han querido sumar el resto de partido lo queremos sumar en torno a la papeleta del PP. No hay papeleta de España Suma pero la papeleta del PP tiene ese espíritu".

Así, el lema bajo el que han aglutinado todos los actos en las últimas semanas -Por todo lo que nos une- continuará como emblema principal de la campaña, pero se le añadirá un segundo eslogan: Contigo sumamos. Con una estética renovada y más audaz, siguiendo el estilo americano y las conferencias tipo Ted Talks, esta segunda campaña electoral pretende dejar atrás los errores cometidos el pasado mes de abril, incluidos los visuales.

¿Y qué piensa hacer el PP para combatir los embates que les van a venir por parte del resto de partidos, principalmente Ciudadanos y Vox? "Nada", cuentan, rotundos. "Vamos a dedicarnos a hacer lo que hemos venido haciendo: convencer de que sabemos gestionar".

"Es sencillo: que los españoles vean lo que ocurre cuando gobierna el PP y lo que ocurre cuando gobierna el PSOE", matizan. Porque, para los populares, la disyuntiva es más que clara: o gobierna Casado o gobierna Sánchez. No hay más opciones.