Sánchez compara a Rivera con "un alemán al que no le importa el Holocausto"

"Una de las cosas que más me dolió estos últimos días, o mejor dicho, que más me desagradó, fue escuchar al señor Rivera decir que el pasado no le importa porque él nació en democracia". El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, abría fuego contra el líder de Ciudadanos y, en clave electoral, arremetía contra Albert Rivera por sus palabras sobre la exhumación del dictador Francisco Franco.

En un mitin celebrado este domingo en La Coruña, Sánchez dijo que el comentario de Rivera es lo mismo que "decir que aun alemán que nació después de 1945 no le importa el Holocausto nazi porque nació después de 1945"

En concreto, Rivera dijo que a él "le daba igual" el traslado de los restos de Franco porque "nací en democracia", si bien aseguró que los dictadores no le gustan "ni vivos ni muertos".

El PSOE, la única "fuerza serena"

Durante su discurso, el candidato socialista ha equiparado el independentismo catalán con la "ultraderecha" de Vox. "Les pasa lo mismo".

"Se creen que Cataluña es suya, pero afortunadamente es mucho más grande", ha afirmado Sánchez sobre los independentistas, tras lo cual ha agregado que lo mismo le pasa a la ultraderecha, que "se cree que España es suya, y solo suya".

Sin embargo, Sánchez ha estimado que "España es mucho más grande", de ahí que el 10-N se tengan que "unir todos en la única fuerza serena que asegura la concordia, la paz y la libertad", con el objetivo de "apartar este radicalismo que lo único que hace es confrontar y dividir".