Monasterio pide que no le graben en su chalé de lujo pero Vox colgó un cartel en el casoplón de Iglesias

Noticias relacionadas Espinosa de los Monteros y Monasterio no serán desahuciados de su chalé: convencen a Urbanismo

Este martes la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que la tramitación sobre la clausura de su vivienda y la de Espinosa de los Monteros "está en manos" del Ayuntamiento de Madrid, y desconoce más información al respecto.

Así lo ha expuesto Monasterio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, al ser preguntada sobre que este martes técnicos del Consistorio hayan acudido a su chalé, fecha en la que estaba fijada la clausura de la vivienda al considerar el Consistorio que la licencia presentada para regularizar la situación de unas obras "no respondía a los requerimientos" formulados.

En esa misma comparecencia, la líder de Vox ha aprovechado para pedir una "reflexión": "Cuando he salido de la mano con mis hijas no entendíamos por qué tenemos que sufrir ser grabadas cuando van al colegio y la tramitación está en manos del Ayuntamiento y no sé más. Tenemos que hacer una reflexión de por qué las cámaras tienen que grabar a unos niños yendo al colegio con su madre".

Y es que desde que saltara la noticia, los medios se han interesado por la vivienda de Monasterio y su pareja, Iván Espinosa de los Monteros. Desde entonces, lamentan, han perdido privacidad, tanto ellos como sus hijos.

Sin embargo, y en este mismo contexto, los dirigentes de Vox olvidan que su partido se presentó en el domicilio particular de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, para colgar una pancarta con el lema Welcome Refugees & Ocupas.

"Hola @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ os hemos ayudado en la decoración de vuestro nuevo casoplón. Hemos pensado que una réplica del cartel que obligasteis a colocar en el Ayuntamiento de Madrid os puede gustar", publicaban las juventudes de Vox en su cuenta de Facebook, en mayo de 2018.