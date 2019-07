Ayuso presiona a Cs: "Quiere los votos de Vox pero no la foto"

Isabel Díaz Ayuso juega a dos bandas. O más bien, trata de unirlas. Por un lado Ciudadanos, con los que ha firmado un acuerdo para gobernar en la Comunidad de Madrid. Por otro, Vox, a los que este martes ha lanzado un guiño que se interpreta también como un dardo a Ciudadanos: "Quieren los votos de Vox pero no la foto. Eso no puede ser", ha afirmado.

La candidata a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido al partido liderado en Madrid por Rocío Monasterio, a la que ha asegurado que llamará: "Entiendo que pidan gestos y una foto. Y volver a sentarse".

En una entrevista en Cope, Ayuso ha explicado que en el pacto con Ciudadanos han incluido las peticiones de Vox que le han hecho llegar a ella por escrito: "De esta manera quiera o no Cs me puedo comprometer a hacer cosas y es más fácil que se pueda cumplir. Creo que es un buen avance". "Soy consciente de reivindicaciones de Vox. legítimas. y que en cierto modo comparto", ha añadido.

Ha contado que Vox, además de la foto, pide "una firma" en un documento, reconociendo que sus condiciones en el pacto de gobernabilidad "no están escritas con su literatura".

Sobre las críticas de Vox al acuerdo, Ayuso cree que lo que les molesta es que "no han podido participar", algo que "no es tal cual". "Todo el mundo tiene parte de razón y parte de culpa", ha aseverado.

Ayuso ha relatado cómo se llegó a este acuerdo: "Desde el primer día vi que había dos bloques claros. Uno con aquellos capaces de acosar estos días, por ejemplo a Almeida porque no aceptan que sea alcalde. Hicieron lo mismo en Andalucía y a Cs. Aquellos que tienen a Otegi de portavoz. En el otro lado aquellos que queremos que Madrid sea un contrapeso a nivel nacional".

"Gabilondo y Errejón debe estar frotándose las manos", ha dicho sobre la posibiidad de que la izquierda acabe gobernando la comunidad. Sobre el candidato del PSOE ha repetido su ya manida frase: "Ni una mala palabra, ni una buena acción".

Aguado advierte sobre la izquierda

Ignacio Aguado, en su entrevista en Radio Nacional, ha dicho que el pacto con PP es un paso muy importante, pero, como no tienen la mayoría absoluta, es Vox quién tiene mucho que decir porque "puede abocarnos a un gobierno de Sánchez con Gabilondo y Errejón o llevarnos a segundas elecciones". En opinión de Aguado, un gobierno de PSOE y Podemos en la Comunidad de Madrid sería un retroceso y, si depende de Ciudadanos, no se llegará a esa situación. "Vox siempre ha dicho que venía a combatir a la izquierda, pero por la vía de los hechos está demostrando lo contrario".

Al preguntarle sobre la posibilidad de que Rivera se reúna con el líder de Vox, Aguado ha afirmado que el problema no es la foto, pero que los pactos se han de negociar a nivel autonómico. Él no pondría pegas a sentarse con los de Abascal: "No tengo problema en volver a sentarme con Vox, para explicarles porque creo que es bueno que salga adelante el gobierno".