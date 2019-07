Garzón: "Sánchez inventa cada día una excusa, la derecha le ha dicho 'no' y a nosotros ni nos contesta"

"Es urgente y no podemos esperar más". Así ha urgido Alberto Garzón a Pedro Sánchez para que negocie ya "una propuesta de gobierno, con programa y equipos que lo aborden", a la salida de una reunión que ha mantenido, junto a Yolanda Díaz y Rafa Mayoral, con representantes del sindicato USO en el Congreso.

El líder de izquierda unida ha criticado al presidente del gobierno en funciones por su actitud "de sentarse a esperar al más puro estilo Mariano Rajoy" y dejar pasar los meses sin hacer una propuesta programática a Unidas Podemos para la conformación de un Gobierno."Cada día se inventan una nueva excusa para no sentarse en serio con nosotros", ha insistido, "y eso no es legítimo".

A falta de poco más de dos semanas para el debate de investidura, las posturas no pueden estar más alejadas entre el PSOE y Unidas Podemos. En el contenido "porque no nos han dicho que quieren hacer", insistía Garzón. Y en las formas "porque el presidente aún no ha contestado a la propuesta de Pablo Iglesias y, sin embargo, utiliza los medios de comunicación para inventarse razones por las que no poder pactar con nosotros".

El líder de USO, Joaquín Pérez da Silva, ha coincidido con Unidas Podemos en la "urgencia de formar un gobierno que aborde un cambio del modelo productivo" y mejore las condiciones de los trabajadores.

"No hemos recibido esa propuesta"

Y es que es esa la clave en la que se está moviendo la formación de Pablo Iglesias desde hace dos semanas, reuniéndose ya con todas las principales centrales sindicales y centra do su reivindicación en aspectos laborales, "de dónde salen los ingresos de las familias", y económicos.

"Las derechas ya le han dicho que no al presidente", ha concluido Garzón, "así que debería dejar de equivocarse de dirección a la que mirar". El coordinador general de IU se ha mostrado muy molesto por haber recibido "a través de los medios de comunicación" la última idea de Sánchez, quien anoche en una entrevista en Tele5 propuso la entrada de "independientes en el Gobierno a propuesta de Unidas Podemos". Garzón ha dicho que "una vez más, no hemos recibido esa propuesta, al menos formalmente, no más que ustedes", ha dicho a los periodistas.

Garzón ha exigido respuestas a las propuestas de Pablo Iglesias -"a ver si hay suerte en esa cita del martes con el presidente"- y que busque un Gobierno de coalición, "porque centrarse en que el modelo de gobierno tiene que venir por la izquierda".