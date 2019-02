La noche que Arrimadas le sacó a Montero el 'papelito' con los comentarios racistas de sus socios

Enfilaba la recta final el debate entre Inés Arrimadas e Irene Montero en Salvados y Jordi Évole expuso el peor de los horizontes que imaginar podía -un posible gobierno de la extrema derecha en España- para preguntar a sus invitadas si, en tal caso, estarían dispuestas a llegar a algún tipo de acuerdo para evitarlo.

La líder de Ciudadanos intervino con cara de no haber roto jamás un plato y dejando asomar una leve sonrisa: "Yo tengo una duda. Podemos habla mucho de extrema derecha; de hecho nos llama extrema derecha a todos". Y entonces echó mano al bolsillo y desplegó un papelito: "Yo te voy a leer una cosa...".

Para entonces el debate había sido intenso y las dos políticas habían defendido con brillantez y vehemencia sus posiciones, tan irreconciliables que habían admitido encontrarse ideológicamente en "las antípodas".

Con sutileza, la portavoz de Podemos había llamado vieja a su oponente justo en el único momento en el que habían coincidido hablando de su rechazo al machismo: "Seguro que en más de una ocasión te han dicho que se te ha pasado el arroz, y a mí me dicen que he tenido los niños muy joven".

Podemos hablaría con Vox

Las andanadas de Arrimadas no habían sido pequeñas, al punto de acorralar a su contrincante. Ocurrió, por ejemplo, con el asunto de la maternidad subrogada. A la afirmación de Montero de que existen "granjas de mujeres pobres" que nutren de hijos a familias de países ricos, Arrimadas se echó las manos a la cabeza: "Cuando empezó la fecundación in vitro, se dijo que la mujeres que donaban óvulos eran como gallinas que ponían huevos. Es que todo lo nuevo, Cabify, Uber... todo eso os asusta".

Pero seguramente, el mejor tanto antes de sacar el misterioso papelito se lo había anotado al hacerle decir, nada menos que a la portavoz parlamentaria de Podemos, que estaría dispuesta a hablar con Vox.

Irene Montero había hecho un alegato a favor del diálogo y de la necesidad del entendimiento en la política, y Arrimadas la interrumpió: "¿Entonces también hablarías con Vox?". Para no caer en contradicción, Montero respondió que sí, que ella estaría dispuesta a hablar "hasta con el mismo diablo... aunque no tengo nada que hablar con Vox". Y trató de arreglarlo un poco asegurando que encuentra "incompatible con la democracia" no dialogar con todo el mundo.

"Yo te voy a leer una cosa..."

Y llegó el minuto de oro del "yo te voy a leer una cosa...". Lo que Arrimadas quería leer -"si me permitís"- y leyó, fueron dos frases, una de Oriol Junqueras y otra de Quim Torra, socios de moción de censura de Podemos y a quienes Montero había defendido durante el debate como interlocutores válidos y representantes "legítimos" de Cataluña.

"Los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles" (Junqueras) y "Se corre el riesgo de que la nación se deshaga como un azucarillo en un vaso de leche, atenazada por la avalancha inmigratoria" (Torra). "Si a Junqueras, pensando esto, tú lo puedes considerar de izquierdas, la etiqueta de izquierdas y derechas ya no sirve para explicar la realidad", apostilló Arrimadas.

Aunque el programa se alargó unos minutos más, ahí acabó todo. "Yo también creo que izquierda y derecha no son las principales etiquetas que existen en el el panorama o que ayudan a explicar el panorama", acertó a decir Montero de forma confusa en otra afirmación que a buen seguro no compartirán muchos de sus compañeros.

Antes de la emisión del espacio, Arrimadas había confesado a su círculo más próximo que estaba satisfecha con el resultado del debate. Su equipo de comunicación, directamente, estaba eufórico. Aun así, había reservas en Cs: "Hay un trabajo de edición y no se pueden sacar conclusiones hasta ver el programa". Pero el papelito no se perdió.