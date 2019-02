Sánchez "se ha quedado atrás", denuncia Rivera: la ayuda llegará a Venezuela sin contar con España

Venezuela ya está en otra casilla. Los demócratas del país caribeño han tomado las calles de todas sus ciudades y de las principales capitales del mundo celebrando el apoyo del Parlamento Europeo al nombramiento de Juan Guaidó como legítimo presidente encargado de la república para llevarla a unas elecciones libres. Porque ya han empezado a trabajar.

Si Guaidó comenzó a hacer nombramientos diplomáticos durante la semana, este sábado anunció al final de la enorme marcha que recorrió Caracas, desde cinco puntos hasta la sede de la UE, que ya va a "llegar la ayuda humanitaria al país", a través de las fronteras de Colombia y Brasil.

En la madrileña Puerta del Sol estaba el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien señaló cómo Sánchez ya "se ha quedado atrás" del curso de la Historia. Y es que, denunció Rivera, si la ayuda humanitaria ya va a llegar a Venezuela, el presidente del Gobierno ha dilatado demasiado sus plazos, que en teoría cumplen este domingo.

Cientos de personas apoyan a Guaidó en Madrid

Los ocho días que concedió Sánchez el sábado pasado para que el dictado Nicolás Maduro convocase unas elecciones "libres y transparentes" han sido superados por todos los países latinoamericanos -salvo México y los aliados del castrochavismo-, y sobre todo por Estados Unidos, el país que lideraba junto con España la lucha por la democracia en el país caribeño.

Rivera instaba a Sánchez a que "no se quede atrás con la democracia" y aseguraba que Ciudadanos "al único que reconoce es a Juan Guaidó". El líder político lo dijo muy claro: "Quiero que España legitime al presidente Guaidó". Porque para Cs, estar en el lugar correcto de los acontecimientos es ir "con la democracia".

"Vamos con la libertad, vamos con Guaidó", clamó Rivera, quien también ha mandado un mensaje a Nicolás Maduro y advirtió deque se acabó "su dictadura y su tiranía". Su intervención fue interrumpida por gritos a coro de "¡Sánchez escucha, únete a la lucha!".

Ledezma: "Póngase en primera fila"

En la misma concentración, clamó minutos antes Antonio Ledezma: "Dicen que Guaidó está organizando un bombardeo", inició, "y yo digo que sí, que lo va a hacer: ¡un bombardeo de pan y harina para que los venezolanos podamos comer!". El exalcalde de la capital venezolana, que se liberó de su prisión domiciliaria hace poco más de un año y vive exiliado en España, enardeció a cientos de venezolanos (y españoles) en la concentración convocada en Madrid.

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y líder opositor democrático de Venezuela.

"Señor Sánchez, Venezuela está esperando que España se ponga en primera fila", dijo entre vítores, "porque amor con amor se paga". Ledezma terminó su alocución gritando "que Dios bendiga a España, que Dios bendiga a Venezuela, y que Dios guíe a nuestro presidente Guaidó". Porque los pasos ya están dados: "La dictadura ya está cayendo y Venezuela será libre".

La ayuda desde territorio colombiano llegará por el paso de Cúcuta, escenario del mayor éxodo de refugiados de la Historia de Latinoamérica. En los últimos dos años, Naciones Unidas ha contabilizado hasta tres millones de ciudadanos venezolanos saliendo por el puente Bolívar en busca de comida y medicinas. La inmensa mayoría se no regresan a Venezuela.

El país vecino, cuyo presidente, Iván Duque, vaticinó este viernes que "a la dictadura de Maduro le quedan muy pocas horas", fue escenario también de un gran número de marchas. Miles de venezolanos se concentraron en varias ciudades colombianas. En Bogotá, los manifestantes se concentraron en la Plaza de Bolívar, un escenario que está rodeado de los edificios de poderes públicos de Colombia como el Palacio de Justicia y el Congreso, así como por el Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía.

También hubo concentraciones en Cúcuta y Medellín, donde acudió el cantautor venezolano Ricardo Montaner, quien agradeció a Colombia porque "abrazó con tanto amor" a sus compatriotas. "Estoy en Medellín por trabajo, pero quise buscar dónde se estaba juntando la gente de Venezuela para darles un cariño a la distancia y para cuadrarme con nuestro presidente Juan Guaidó, con quien me saludé en la mañana", afirmó el cantante.

"Sánchez se apoya en los herederos de Chávez"

En la concentración de Madrid, escuchando y aplaudiendo a Ledezma, también estuvieron representantes del Partido Popular. Allí acudió Adolfo Suárez Illana y los candidatos a la Comunidad y el Ayuntamiento capitalino, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, respectivamente.

Díaz Ayuso aseguró que Pedro Sánchez no reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo porque "no le importa la libertad", sino "asentarse en el poder" aunque sea con "los herederos de [Hugo] Chávez" en Madrid. "Los que consideran que en Venezuela se está fenomenal y se come tres veces al día son sus socios de Gobierno y a su vez es Sánchez quien le da a esa gente el poder en Madrid", ha agregado la candidata del PP. Ayuso y Almeida exigieron a Sánchez que "no se ponga de perfil" y reconozca a Guaidó en lugar de "esconderse" tras la UE.

La eurodiputada Beatriz Becerra pide que España reconozca ya a Juan Guaidó.

Precisamente, la primera institución de la Unión Europea que ha condenado a Nicolás Maduro y ha reconocido a Juan Guaidó ha sido el Parlamento Europeo. La Eurocámara ha liderado la denuncia de las violaciones de derechos humanos en el país caribeño. Y ha sido gracias a sus iniciativas que la Comisión sancionó a siete líderes del régimen chavista hace un año.

Una de las eurodiputadas más comprometidas con la realidad venezolana es la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, la española Beatriz Becerra, también presente en Sol. "Este es un día muy importante, porque los venezolanos están celebrando que 500 millones de ciudadanos europeos han reconocido a Juan Guaidó a través de sus representantes".

Becerra instó a los jefes de Estado y de Gobierno a que "lo vayan haciendo" para proteger a los demócratas venezolanos. "Los tiempos los marca Guaidó", dijo la eurodiputada liberal independiente, "y si alguno dijo que daba ocho días, eso da igual" porque lo que debe hacer la UE es "abrir ya el canal de ayuda humanitaria", como han hecho Colombia, Brasil y EEUU.