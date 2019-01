El taxi monta un escrache continuo al PP y amenaza a Garrido: "Esta noche mira bajo el coche"

"Esta noche mira bajo el coche". Fueron pocos, pero ruidosos y, al final, acompañaban a los que gritaban "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra". El contenido de los gritos en las movilizaciones del taxi no sólo no rebaja el tono sino que va a más. Tras el desalojo en la mañana de este lunes por parte de los antidisturbios de la Policía Nacional, miles de taxistas han encontrado el objetivo de sus iras: el Partido Popular de Madrid.

Tras la cesión de Quim Torra y la Generalitat a las exigencias del Taxi catalán que podría culminar en la salida de Uber y Cabify de la Ciudad Condal y el despido de más de 4.000 trabajadores, los taxistas se han encontrado en Madrid con un Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, firme en sus convicciones y que, tal y como señaló el primer día, no está dispuesto a "negociar para favorecer a un colectivo" si eso afecta a otro. De hecho, la primera oferta de la Comunidad fue rechazada de plano por los taxistas.

Así las cosas y una vez desalojados del Paseo de la Castellana, los taxistas se han dirigido de inmediato a la calle Génova, a la altura del número 13, donde se encuentra la sede nacional del Partido Popular. Allí algunos taxistas han quemado sus carnés de afiliados al PP y han lanzado proclamas contra el partido de Pablo Casado: "Ni un voto al PP" o "Partido de corruptos".

La sede del PP, protegida por fuerzas antidisturbios de la Policía, ha tenido que cerrar sus puertas ante la estupefacción de sus trabajadores. "Es insólito, tiene incendiado a todo España y resulta que el problema es del PP por decir que no tenemos por qué legislar lo que ya está legislado", ha dicho Casado antes de presentar una iniciativa en la que el PP propone la creación de un fondo que suponga "una transferencia de renta" entre ambos sectores y a su vez facilite la "modernización" de los taxistas, según informa El Mundo.

Convocados a las 17.00 horas en la Puerta del Sol, el objetivo de sus iras ha sido Garrido, presidente de la Comunidad y del PP. A él le han dedicado algún que otro cántico ofensivo y amenazante, aunque apenas ha sido un grupúsculo dentro de los 2.000 taxistas que se concentraron en el kilómetro cero. En cualquier caso, la fijación de los taxistas con el PP no terminó ahí.

El siguiente objetivo de las movilizaciones de los taxistas fue la Sala Truss, en las inmediaciones del WiZink Center, donde Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, asistía al Foro Madrid dentro del ciclo de conferencias España sin filtros. Junto a ella, los candidatos populares al ayuntamiento y a la comunidad en las próximas elecciones municipales y autonómicas: José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso.