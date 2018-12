Forn acusa de provocación a Sánchez por el Consejo de Ministros en Barcelona en el aniversario del 21-D

El exconseller de Interior preso en la cárcel catalana de Lledoners, Joaquim Forn, ha tildado de "provocación" la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de celebrar el próximo Consejo de Ministros en Barcelona, justo en el mismo día en el que se cumple un año del 21-D.

En una entrevista concedida al programa de radio catalán Via lliure de RAC1, - la cadena ha colgado un audio de 20 minutos en el que el presentador se limita a leer las respuestas por escrito - Forn ha expresado que "el gobierno español se lo podría haber pensado mejor. Es una irresponsabilidad", añadiendo que no entiende que Sánchez "pase por alto que hace un año de las elecciones que revalidaron la mayoría soberanista, y que impidieron investir al presidente que habíamos votado".

En alusión a las distintas manifestaciones organizadas para el próximo viernes con motivo de la reunión, el exconseller entiende las protestas siempre que sean "cívicas, pacíficas y democráticas", defendiendo que "hay que reivindicar con la cara destapada, sin escondernos de nada".

En defensa de los Mossos

Forn ha señalado ta,bien que los Mossos y el actual conseller de Interior, Miquel Buch, "necesitan apoyo político y social explícito, como el que yo recibí", y ha advertido que "muchos partidos quieren que desaparezcan los Mossos y no entender esto es no entender el trabajo que tiene Buch por delante".

Sobre la actuación de la policía catalana el pasado día 8 en la AP-7, cortada durante quince horas por los Comités de Defensa de la República (CDR), Forn considera "absurdo" que acusen a los Mossos de inacción y recuerda que "el 8-N de 2017, con el 155 en marcha, se cortaron carreteras y las vías del TGV, hubo más de 15.000 afectados, y el ministro Zoido era el responsable de seguridad y dijo que los Mossos habían hecho lo que había que hacer".

"De Gobierno a Gobierno"

Sobre la posibilidad de un encuentro entre Quim Torra y Pedro Sánchez, Forn considera que los dos presidentes deberían sentarse en la mesa rodeados de sus consejeros y ministros: "Si quieren dialogar, que sea en una mesa y de manera bilateral, de Gobierno a Gobierno". Ha añadido que es difícil negociar los presupuestos generales del Estado "sin propuestas en la mesa". "Si hubiera alguna propuesta para Cataluña -subraya-, yo estaría dispuesto a hablar de todo. Pero no tienen ninguna. "

Forn, preguntado por su futuro político, dice no sentir "la necesidad de estar en primera línea" política, aunque se muestra abierto a presentarse a alcalde por Barcelona: "No descarto ser candidato. Estamos hablando de todo. Me he ofrecido a ayudar en lo que haga falta".

En referencia a Vox, culpa a los grandes partidos estatales de haberlo dejado crecer. "En el PP, Cs y el PSOE les hizo gracia y se quisieron aprovechar. Ahora pagarán las consecuencias ", advierte y añade: "Los conozco, son gente sin compasión".